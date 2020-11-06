Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Жванецкого

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, который ушел из жизни в возрасте 86 лет.

- Михаил Михайлович - признанный классик отечественной сатиры, - отметил Володин, которого цитирует думский сайт. - Монологи в его исполнении были яркими, заставляли задуматься. Искрометный юмор, особая ирония и глубина - он говорил просто о сложном.

Спикер Госдумы назвал неудивительным, что многие фразы сатирика стали крылатыми.

Он выразил соболезнования родным, коллегам и многочисленным поклонникам Михаила Жванецкого.