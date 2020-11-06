ВШЭ предлагает повысить налоги на "неиспользуемые миллионы"

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоговую ставку на личные доходы в размере более 12 и 24 млн руб. в год до 20-24%. Такой рецепт содержится в отзыве ВШЭ на проект Федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. Но обложить высоким налогом предлагается не все высокие доходы, а лишь неинвестируемые - то есть, не используемые в экономике. Экономисты ВШЭ также предложили повысить до 24 или 30% ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний.

В предложении экспертов говорится: "Представляется, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций".

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить ставку НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год, и направить эти средства, оцениваемые примерно в 60 млрд руб. в год, на лечение тяжелобольных детей с редкими (орфанными) заболеваниями. Но повышенную ставку глава государства предложил распространить только на регулярные доходы, связанные с трудовой деятельностью. А нерегулярные доходы и средства от продажи личного имущества должны по-прежнему облагаться обычными 13%.