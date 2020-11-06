Новости

Власти американского штата Джорджия допустили пересчет голосов 19:15
Любимова: Энергия и трудолюбие Жванецкового до последнего дня дарили радость 18:54
Российским врачам рассказали, как лечат пациентов с COVID-19 в Швеции 18:48
Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Жванецкого 18:22
ВШЭ предлагает повысить налоги на "неиспользуемые миллионы" 18:16
Путин назвал Жванецкого Мастером с большой буквы 18:14
ГП добилась выплаты за неделю 77 млн стимулирующих рублей медикам 18:09
Медведев отметил умение Жванецкого никогда не фальшивить 18:04
Возраст, болезни: директор назвал причины смерти Михаила Жванецкого 18:03
Юрий Гальцев: Ушла эпоха мудрого юмора 18:01
Сулейманов стал автором самого красивого гола недели в Лиге чемпионов 17:53
У прилетевших на Кубу российских туристов выявили коронавирус 17:51
В Сахаре обнаружены сотни миллионов деревьев 17:50
Матвиенко: Жванецкий - мастер сатиры с тонким философским отношением к миру 17:47
Евросоюз ввел санкции против Лукашенко 17:46
Названы регионы, где жители чаще остальных болеют гриппом и ОРВИ 17:29
СМИ: Байден лидирует в Пенсильвании 17:27
Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие 16:57
Академик РАН рассказал о бесполезности перчаток для защиты от COVID-19 16:51
Суперсервис "Мое здоровье" запустят в виде мобильного приложения 16:47
Лавров: Россия готова возобновить с США диалог в формате "два плюс два" 16:42
Власти Подмосковья продлили запрет на работу музеев и массовые мероприятия 16:35
Актер из "Бумера" и "Вора" Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк 16:25
Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4 16:24
В Москве занято 70 процентов коек для пациентов с коронавирусом 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 18:16
Рубрика: Экономика

ВШЭ предлагает повысить налоги на "неиспользуемые миллионы"

Текст: Александр Проценко

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили повысить налоговую ставку на личные доходы в размере более 12 и 24 млн руб. в год до 20-24%. Такой рецепт содержится в отзыве ВШЭ на проект Федерального бюджета на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. Но обложить высоким налогом предлагается не все высокие доходы, а лишь неинвестируемые - то есть, не используемые в экономике. Экономисты ВШЭ также предложили повысить до 24 или 30% ставку налога на неинвестируемую прибыль компаний.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин предоставил новую отсрочку по налогам для малого бизнеса

В предложении экспертов говорится: "Представляется, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций".

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить ставку НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб. в год, и направить эти средства, оцениваемые примерно в 60 млрд руб. в год, на лечение тяжелобольных детей с редкими (орфанными) заболеваниями. Но повышенную ставку глава государства предложил распространить только на регулярные доходы, связанные с трудовой деятельностью. А нерегулярные доходы и средства от продажи личного имущества должны по-прежнему облагаться обычными 13%.

Экономика Финансы Налоги

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения