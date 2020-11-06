Вышел новогодне-апокалиптический клип Little Big с Гариком Харламовым

На официальном YouTube-канале песенно-танцевального коллектива Little Big, нашего триумфатора "Евровидения", опубликовано предновогоднее видео группы.

Песня называется неприлично, состоит из небольшого, но неприличного текста, ну и видеоряд соответствует. В частности, Гарик Харламов румяно сыграл в ролике затейливого Деда Мороза, не чуждого экстремальным экспериментам.

Также видео коротко, но ёмко освещает все тенденции уходящего года. Что навело комментаторов на шутливые подозрения, что нам показали документальный фильм.

По традиции клип за полтора часа с момента публикации набрал уже почти полмиллиона просмотров.

Произведение доступно по ссылке. Детей от экранов уберите, кстати.