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Клип Little Big `Uno`стал самым просматриваемым в истории "Евровидения"

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    20.07.2020, 20:30
Текст:   Олег Усков

Российский рейв-проект Little Big запросто покорил очередную вершину: видео на композицию Uno, с которой группа должна была представлять нашу страну на "Евровидении" текущего года, стало самым просматриваемым в истории фестиваля.

Фото: Little Big/ youtube.com
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На текущий момент счетчик просмотров клипа на официальном YouTube-канале мероприятия перевалил за 134 230 000, собрав 2,4 миллиона отметок "нравится". Тем самым сместив на вторую строчку прошлого чемпиона - Toy, произведения израильтянки Нетты Барзилай - у него более 133 901 000 просмотров .

Про установленный рекорд LBсами сообщили поклонникам через соцсети. "Наш видеоклип Uno набрал 133 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Eurovision", - говорится в сообщении.

"Заслуженно!", "Самая лучшая песня в истории "Евровидения", - поддержали комментаторы добрым словом.

Ранее мы писали, что LB получили премию "За самый трэшевый клип".

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