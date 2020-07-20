Клип Little Big `Uno`стал самым просматриваемым в истории "Евровидения"

Российский рейв-проект Little Big запросто покорил очередную вершину: видео на композицию Uno, с которой группа должна была представлять нашу страну на "Евровидении" текущего года, стало самым просматриваемым в истории фестиваля.

На текущий момент счетчик просмотров клипа на официальном YouTube-канале мероприятия перевалил за 134 230 000, собрав 2,4 миллиона отметок "нравится". Тем самым сместив на вторую строчку прошлого чемпиона - Toy, произведения израильтянки Нетты Барзилай - у него более 133 901 000 просмотров .

Про установленный рекорд LBсами сообщили поклонникам через соцсети. "Наш видеоклип Uno набрал 133 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Eurovision", - говорится в сообщении.

"Заслуженно!", "Самая лучшая песня в истории "Евровидения", - поддержали комментаторы добрым словом.

Ранее мы писали, что LB получили премию "За самый трэшевый клип".