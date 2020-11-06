Вышла новая iOS14.2 для iPhone. Почему ее нужно установить

Apple представила новую версию операционной системы iOS 14.2 для смартфонов iPhone. В отличие от iOS 14.1, которая содержала не так много новшеств, актуальная платформа предлагает довольно обширный список нововведений.
Вот список наиболее важных функций, ради которых определенно стоит обновиться:
- Оптимизированная зарядка наушников AirPods, предупреждающая их старение.
- Распознавание музыки Shazam в Пункте управления.
- Новые обои для светлой и темной тем оформления.
- Более ста новых эмодзи, включая матрешку.
- Функция "Лупа" для измерения расстояния до объектов (работает на iPhone12 Pro и 12 Pro Max со сканером LiDAR).
- Поддержка кожаного чехла для зарядки MagSafe.
- Исправления ошибок.
Установить iOS 14.2 можно на iPhone 6s и более новые модели смартфонов Apple.