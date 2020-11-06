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Вышла новая iOS14.2 для iPhone. Почему ее нужно установить

Текст:   Антон Благовещенский
06.11.2020,  
19:00
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Apple представила новую версию операционной системы iOS 14.2 для смартфонов iPhone. В отличие от iOS 14.1, которая содержала не так много новшеств, актуальная платформа предлагает довольно обширный список нововведений.

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Вот список наиболее важных функций, ради которых определенно стоит обновиться:

- Оптимизированная зарядка наушников AirPods, предупреждающая их старение.

- Распознавание музыки Shazam в Пункте управления.

- Новые обои для светлой и темной тем оформления.

- Более ста новых эмодзи, включая матрешку.

- Функция "Лупа" для измерения расстояния до объектов (работает на iPhone12 Pro и 12 Pro Max со сканером LiDAR).

- Поддержка кожаного чехла для зарядки MagSafe.

- Исправления ошибок.

Установить iOS 14.2 можно на iPhone 6s и более новые модели смартфонов Apple.

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