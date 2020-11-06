За реабилитацию нацизма в интернете могут ввести сроки до пяти лет

Закон об ответственности за реабилитацию нацизма действует с 2014 года. Депутат предлагает восполнить "пробелы" в законодательстве, установив квалифицирующий признак - совершение преступления с использованием интернета.

За отрицание в Сети приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете, согласно поправкам, будут, во-первых, грозить солидные штрафы. Они составят от 100 до 500 тысяч рублей. Также возможны принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Это будет сопровождаться лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Особое наказание - для юрлиц, которые распространяют такого рода информацию. За такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Автор считает, что принятие поправок позволит сбалансировать уже существующие меры ответственности. Совершенствование законодательства в этой сфере необходимо, так как "преступления, направленные на реабилитацию нацизма, в современном мире имеют все большее распространение и опасность".

"Итоги Второй Мировой войны закреплены в приговоре Нюрнбергского трибунала и не подлежат пересмотру как исторический и юридический факт, - подчеркнула Яровая. - Более того, они являются основой системы международной безопасности, сформированной по итогам войны". Она напомнила, что защита исторической памяти является одним из важнейших общенациональных приоритетов и закреплена в Конституции РФ.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала этот пакет документов. Также поправки одобрены Верховным судом, фракцией "Единая Россия", Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и Роскомнадзором.