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06.11.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 6253
  • 2. Санкт-Петербург 1171
  • 3. Московская область 605
  • 4. Нижегородская область 431
  • 5. Архангельская область 369
  • 6. Красноярский край 317
  • 7. Ростовская область 313
  • 8. Воронежская область 304
  • 9. Свердловская область 282
  • 10. Республика Коми 251
  • 11. Иркутская область 245
  • 12. Хабаровский край 236
  • 13. Республика Бурятия 234
  • 14. Забайкальский край 234
  • 15. Алтайский край 229
  • 16. Мурманская область 219
  • 17. Республика Карелия 217
  • 18. Волгоградская область 215
  • 19. Омская область 215
  • 20. Ульяновская область 209
  • 21. Приморский край 208
  • 22. Ставропольский край 207
  • 23. Республика Саха (Якутия) 203
  • 24. Томская область 199
  • 25. Кемеровская область 196
  • 26. Ханты-Мансийский АО 195
  • 27. Саратовская область 193
  • 28. Ямало-Ненецкий АО 189
  • 29. Самарская область 188
  • 30. Оренбургская область 186
  • 31. Кировская область 182
  • 32. Пермский край 182
  • 33. Челябинская область 179
  • 34. Новосибирская область 176
  • 35. Пензенская область 175
  • 36. Тверская область 171
  • 37. Ленинградская область 165
  • 38. Республика Алтай 163
  • 39. Амурская область 161
  • 40. Брянская область 160
  • 41. Республика Хакасия 160
  • 42. Тюменская область 153
  • 43. Ярославская область 147
  • 44. Белгородская область 142
  • 45. Краснодарский край 139
  • 46. Курская область 136
  • 47. Орловская область 133
  • 48. Костромская область 131
  • 49. Тульская область 130
  • 50. Удмуртская Республика 130
  • 51. Республика Крым 130
  • 52. Калужская область 129
  • 53. Ивановская область 127
  • 54. Астраханская область 127
  • 55. Калининградская область 125
  • 56. Псковская область 118
  • 57. Вологодская область 115
  • 58. Смоленская область 112
  • 59. Владимирская область 108
  • 60. Новгородская область 105
  • 61. Тамбовская область 102
  • 62. Сахалинская область 102
  • 63. Рязанская область 101
  • 64. Республика Башкортостан 99
  • 65. Республика Тыва 99
  • 66. Республика Калмыкия 97
  • 67. Липецкая область 93
  • 68. Республика Дагестан 91
  • 69. Курганская область 87
  • 70. Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 71. Карачаево-Черкесская Республика 84
  • 72. г. Севастополь 84
  • 73. Республика Мордовия 73
  • 74. Республика Адыгея 71
  • 75. Республика Северная Осетия 70
  • 76. Республика Ингушетия 64
  • 77. Чувашская Республика 64
  • 78. Камчатский край 60
  • 79. Республика Татарстан 57
  • 80. Республика Марий Эл 48
  • 81. Магаданская область 47
  • 82. Еврейская АО 42
  • 83. Чеченская Республика 27
  • 84. Ненецкий автономный округ 7
  • 85. Чукотский АО 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чувашская Республика, Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Московская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Татарстан, Свердловская область 0,7%
  • 3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 378 летальных случаев
  • Брянская область 4
  • Владимирская область 4
  • Калужская область 3
  • Курская область 4
  • Липецкая область 1
  • Московская область 14
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 3
  • Тульская область 2
  • Москва 69
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 12
  • Архангельская область 1
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 54
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 4
  • Республика Крым 5
  • Краснодарский край 7
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 17
  • Севастополь 4
  • Республика Дагестан 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Ставропольский край 3
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 10
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 3
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 13
  • Оренбургская область 4
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 6
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 8
  • Тюменская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Тыва 1
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 8
  • Красноярский край 8
  • Иркутская область 11
  • Кемеровская область 6
  • Новосибирская область 3
  • Республика Бурятия 11
  • Республика Саха (Якутия) 9
  • Забайкальский край 6
  • Приморский край 2
  • Амурская область 2
  • Магаданская область 2
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 2

За весь период по России умерло 29 887 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 955 человек
  • Белгородская область 150
  • Брянская область 108
  • Владимирская область 116
  • Воронежская область 405
  • Ивановская область 200
  • Калужская область 110
  • Костромская область 53
  • Курская область 110
  • Липецкая область 117
  • Московская область 439
  • Орловская область 369
  • Рязанская область 84
  • Смоленская область 13
  • Тамбовская область 86
  • Тверская область 120
  • Тульская область 82
  • Ярославская область 173
  • Москва 3783
  • Республика Карелия 19
  • Республика Коми 226
  • Архангельская область 225
  • Вологодская область 217
  • Калининградская область 43
  • Ленинградская область 110
  • Мурманская область 316
  • Новгородская область 37
  • Псковская область 38
  • Санкт-Петербург 563
  • Республика Адыгея 62
  • Республика Калмыкия 107
  • Республика Крым 165
  • Краснодарский край 45
  • Астраханская область 70
  • Волгоградская область 380
  • Ростовская область 327
  • Севастополь 43
  • Республика Дагестан 82
  • Республика Ингушетия 33
  • Кабардино-Балкарская Республика 59
  • Карачаево-Черкесская Республика 84
  • Республика Северная Осетия - Алания 39
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 354
  • Республика Башкортостан 201
  • Республика Марий Эл 73
  • Республика Мордовия 49
  • Республика Татарстан 37
  • Удмуртская Республика 103
  • Республика Чувашия 89
  • Пермский край 126
  • Кировская область 126
  • Нижегородская область 337
  • Оренбургская область 225
  • Пензенская область 150
  • Самарская область 299
  • Саратовская область 212
  • Ульяновская область 355
  • Курганская область 87
  • Свердловская область 287
  • Тюменская область 96
  • Ханты-Мансийский автономный округ 154
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 126
  • Челябинская область 421
  • Республика Алтай 171
  • Республика Тыва 135
  • Республика Хакасия 83
  • Алтайский край 128
  • Красноярский край 302
  • Иркутская область 294
  • Кемеровская область 167
  • Новосибирская область 171
  • Омская область 391
  • Томская область 86
  • Республика Бурятия 424
  • Республика Саха (Якутия) 136
  • Забайкальский край 211
  • Камчатский край 44
  • Приморский край 117
  • Амурская область 80
  • Магаданская область 49
  • Хабаровский край 105
  • Сахалинская область 89
  • Еврейская автономная область 50
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 296 124 человек.

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