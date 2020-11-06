За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 6253

2. Санкт-Петербург 1171

3. Московская область 605

4. Нижегородская область 431

5. Архангельская область 369

6. Красноярский край 317

7. Ростовская область 313

8. Воронежская область 304

9. Свердловская область 282

10. Республика Коми 251

11. Иркутская область 245

12. Хабаровский край 236

13. Республика Бурятия 234

14. Забайкальский край 234

15. Алтайский край 229

16. Мурманская область 219

17. Республика Карелия 217

18. Волгоградская область 215

19. Омская область 215

20. Ульяновская область 209

21. Приморский край 208

22. Ставропольский край 207

23. Республика Саха (Якутия) 203

24. Томская область 199

25. Кемеровская область 196

26. Ханты-Мансийский АО 195

27. Саратовская область 193

28. Ямало-Ненецкий АО 189

29. Самарская область 188

30. Оренбургская область 186

31. Кировская область 182

32. Пермский край 182

33. Челябинская область 179

34. Новосибирская область 176

35. Пензенская область 175

36. Тверская область 171

37. Ленинградская область 165

38. Республика Алтай 163

39. Амурская область 161

40. Брянская область 160

41. Республика Хакасия 160

42. Тюменская область 153

43. Ярославская область 147

44. Белгородская область 142

45. Краснодарский край 139

46. Курская область 136

47. Орловская область 133

48. Костромская область 131

49. Тульская область 130

50. Удмуртская Республика 130

51. Республика Крым 130

52. Калужская область 129

53. Ивановская область 127

54. Астраханская область 127

55. Калининградская область 125

56. Псковская область 118

57. Вологодская область 115

58. Смоленская область 112

59. Владимирская область 108

60. Новгородская область 105

61. Тамбовская область 102

62. Сахалинская область 102

63. Рязанская область 101

64. Республика Башкортостан 99

65. Республика Тыва 99

66. Республика Калмыкия 97

67. Липецкая область 93

68. Республика Дагестан 91

69. Курганская область 87

70. Кабардино-Балкарская Республика 84

71. Карачаево-Черкесская Республика 84

72. г. Севастополь 84

73. Республика Мордовия 73

74. Республика Адыгея 71

75. Республика Северная Осетия 70

76. Республика Ингушетия 64

77. Чувашская Республика 64

78. Камчатский край 60

79. Республика Татарстан 57

80. Республика Марий Эл 48

81. Магаданская область 47

82. Еврейская АО 42

83. Чеченская Республика 27

84. Ненецкий автономный округ 7

85. Чукотский АО 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чувашская Республика, Республика Дагестан 0,6%

2. Московская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Татарстан, Свердловская область 0,7%

3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Краснодарский край 0,8% За последние сутки подтверждено 378 летальных случаев Брянская область 4

Владимирская область 4

Калужская область 3

Курская область 4

Липецкая область 1

Московская область 14

Орловская область 2

Рязанская область 1

Смоленская область 2

Тверская область 3

Тульская область 2

Москва 69

Республика Карелия 2

Республика Коми 12

Архангельская область 1

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 54

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 4

Республика Крым 5

Краснодарский край 7

Астраханская область 2

Волгоградская область 2

Ростовская область 17

Севастополь 4

Республика Дагестан 8

Кабардино-Балкарская Республика 3

Ставропольский край 3

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 10

Республика Чувашия 3

Пермский край 3

Кировская область 1

Нижегородская область 13

Оренбургская область 4

Пензенская область 1

Самарская область 6

Курганская область 3

Свердловская область 8

Тюменская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Тыва 1

Республика Хакасия 3

Алтайский край 8

Красноярский край 8

Иркутская область 11

Кемеровская область 6

Новосибирская область 3

Республика Бурятия 11

Республика Саха (Якутия) 9

Забайкальский край 6

Приморский край 2

Амурская область 2

Магаданская область 2

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 2 За весь период по России умерло 29 887 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 955 человек Белгородская область 150

Брянская область 108

Владимирская область 116

Воронежская область 405

Ивановская область 200

Калужская область 110

Костромская область 53

Курская область 110

Липецкая область 117

Московская область 439

Орловская область 369

Рязанская область 84

Смоленская область 13

Тамбовская область 86

Тверская область 120

Тульская область 82

Ярославская область 173

Москва 3783

Республика Карелия 19

Республика Коми 226

Архангельская область 225

Вологодская область 217

Калининградская область 43

Ленинградская область 110

Мурманская область 316

Новгородская область 37

Псковская область 38

Санкт-Петербург 563

Республика Адыгея 62

Республика Калмыкия 107

Республика Крым 165

Краснодарский край 45

Астраханская область 70

Волгоградская область 380

Ростовская область 327

Севастополь 43

Республика Дагестан 82

Республика Ингушетия 33

Кабардино-Балкарская Республика 59

Карачаево-Черкесская Республика 84

Республика Северная Осетия - Алания 39

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 354

Республика Башкортостан 201

Республика Марий Эл 73

Республика Мордовия 49

Республика Татарстан 37

Удмуртская Республика 103

Республика Чувашия 89

Пермский край 126

Кировская область 126

Нижегородская область 337

Оренбургская область 225

Пензенская область 150

Самарская область 299

Саратовская область 212

Ульяновская область 355

Курганская область 87

Свердловская область 287

Тюменская область 96

Ханты-Мансийский автономный округ 154

Ямало-Ненецкий автономный округ 126

Челябинская область 421

Республика Алтай 171

Республика Тыва 135

Республика Хакасия 83

Алтайский край 128

Красноярский край 302

Иркутская область 294

Кемеровская область 167

Новосибирская область 171

Омская область 391

Томская область 86

Республика Бурятия 424

Республика Саха (Якутия) 136

Забайкальский край 211

Камчатский край 44

Приморский край 117

Амурская область 80

Магаданская область 49

Хабаровский край 105

Сахалинская область 89

Еврейская автономная область 50

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 296 124 человек. В Роспотребнадзоре оценили опасность мутаций коронавируса