За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 6253
- 2. Санкт-Петербург 1171
- 3. Московская область 605
- 4. Нижегородская область 431
- 5. Архангельская область 369
- 6. Красноярский край 317
- 7. Ростовская область 313
- 8. Воронежская область 304
- 9. Свердловская область 282
- 10. Республика Коми 251
- 11. Иркутская область 245
- 12. Хабаровский край 236
- 13. Республика Бурятия 234
- 14. Забайкальский край 234
- 15. Алтайский край 229
- 16. Мурманская область 219
- 17. Республика Карелия 217
- 18. Волгоградская область 215
- 19. Омская область 215
- 20. Ульяновская область 209
- 21. Приморский край 208
- 22. Ставропольский край 207
- 23. Республика Саха (Якутия) 203
- 24. Томская область 199
- 25. Кемеровская область 196
- 26. Ханты-Мансийский АО 195
- 27. Саратовская область 193
- 28. Ямало-Ненецкий АО 189
- 29. Самарская область 188
- 30. Оренбургская область 186
- 31. Кировская область 182
- 32. Пермский край 182
- 33. Челябинская область 179
- 34. Новосибирская область 176
- 35. Пензенская область 175
- 36. Тверская область 171
- 37. Ленинградская область 165
- 38. Республика Алтай 163
- 39. Амурская область 161
- 40. Брянская область 160
- 41. Республика Хакасия 160
- 42. Тюменская область 153
- 43. Ярославская область 147
- 44. Белгородская область 142
- 45. Краснодарский край 139
- 46. Курская область 136
- 47. Орловская область 133
- 48. Костромская область 131
- 49. Тульская область 130
- 50. Удмуртская Республика 130
- 51. Республика Крым 130
- 52. Калужская область 129
- 53. Ивановская область 127
- 54. Астраханская область 127
- 55. Калининградская область 125
- 56. Псковская область 118
- 57. Вологодская область 115
- 58. Смоленская область 112
- 59. Владимирская область 108
- 60. Новгородская область 105
- 61. Тамбовская область 102
- 62. Сахалинская область 102
- 63. Рязанская область 101
- 64. Республика Башкортостан 99
- 65. Республика Тыва 99
- 66. Республика Калмыкия 97
- 67. Липецкая область 93
- 68. Республика Дагестан 91
- 69. Курганская область 87
- 70. Кабардино-Балкарская Республика 84
- 71. Карачаево-Черкесская Республика 84
- 72. г. Севастополь 84
- 73. Республика Мордовия 73
- 74. Республика Адыгея 71
- 75. Республика Северная Осетия 70
- 76. Республика Ингушетия 64
- 77. Чувашская Республика 64
- 78. Камчатский край 60
- 79. Республика Татарстан 57
- 80. Республика Марий Эл 48
- 81. Магаданская область 47
- 82. Еврейская АО 42
- 83. Чеченская Республика 27
- 84. Ненецкий автономный округ 7
- 85. Чукотский АО 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чувашская Республика, Республика Дагестан 0,6%
- 2. Московская область, Ханты-Мансийский АО, Республика Татарстан, Свердловская область 0,7%
- 3. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 378 летальных случаев
- Брянская область 4
- Владимирская область 4
- Калужская область 3
- Курская область 4
- Липецкая область 1
- Московская область 14
- Орловская область 2
- Рязанская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Москва 69
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 12
- Архангельская область 1
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 54
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 4
- Республика Крым 5
- Краснодарский край 7
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 17
- Севастополь 4
- Республика Дагестан 8
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 10
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 3
- Кировская область 1
- Нижегородская область 13
- Оренбургская область 4
- Пензенская область 1
- Самарская область 6
- Курганская область 3
- Свердловская область 8
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Тыва 1
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 8
- Красноярский край 8
- Иркутская область 11
- Кемеровская область 6
- Новосибирская область 3
- Республика Бурятия 11
- Республика Саха (Якутия) 9
- Забайкальский край 6
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Магаданская область 2
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 2
За весь период по России умерло 29 887 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 955 человек
- Белгородская область 150
- Брянская область 108
- Владимирская область 116
- Воронежская область 405
- Ивановская область 200
- Калужская область 110
- Костромская область 53
- Курская область 110
- Липецкая область 117
- Московская область 439
- Орловская область 369
- Рязанская область 84
- Смоленская область 13
- Тамбовская область 86
- Тверская область 120
- Тульская область 82
- Ярославская область 173
- Москва 3783
- Республика Карелия 19
- Республика Коми 226
- Архангельская область 225
- Вологодская область 217
- Калининградская область 43
- Ленинградская область 110
- Мурманская область 316
- Новгородская область 37
- Псковская область 38
- Санкт-Петербург 563
- Республика Адыгея 62
- Республика Калмыкия 107
- Республика Крым 165
- Краснодарский край 45
- Астраханская область 70
- Волгоградская область 380
- Ростовская область 327
- Севастополь 43
- Республика Дагестан 82
- Республика Ингушетия 33
- Кабардино-Балкарская Республика 59
- Карачаево-Черкесская Республика 84
- Республика Северная Осетия - Алания 39
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 354
- Республика Башкортостан 201
- Республика Марий Эл 73
- Республика Мордовия 49
- Республика Татарстан 37
- Удмуртская Республика 103
- Республика Чувашия 89
- Пермский край 126
- Кировская область 126
- Нижегородская область 337
- Оренбургская область 225
- Пензенская область 150
- Самарская область 299
- Саратовская область 212
- Ульяновская область 355
- Курганская область 87
- Свердловская область 287
- Тюменская область 96
- Ханты-Мансийский автономный округ 154
- Ямало-Ненецкий автономный округ 126
- Челябинская область 421
- Республика Алтай 171
- Республика Тыва 135
- Республика Хакасия 83
- Алтайский край 128
- Красноярский край 302
- Иркутская область 294
- Кемеровская область 167
- Новосибирская область 171
- Омская область 391
- Томская область 86
- Республика Бурятия 424
- Республика Саха (Якутия) 136
- Забайкальский край 211
- Камчатский край 44
- Приморский край 117
- Амурская область 80
- Магаданская область 49
- Хабаровский край 105
- Сахалинская область 89
- Еврейская автономная область 50
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 296 124 человек.