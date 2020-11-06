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06.11.2020 10:38
Рубрика: В мире

За три десятилетия численность населения Литвы сократилась на миллион

Текст: Надежда Ермолаева

С 1990 по 2019 год количество жителей Литвы сократилось почти на миллион. В настоящее время численность населения составляет 2,8 миллиона человек.

Фото: iStock
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При этом медианный возраст составил 44 года (в 1990 году - 33 года). По прогнозам Еврокомиссии, через 30 лет этот показатель для жителей Литвы составит 51 год.

Как сообщает прибалтийский новостной портал "Делфи", для литовских властей данная статистика представляет серьезный повод для беспокойства.

Государственный центр стратегического анализа отмечает: литовское общество стареет в два раза быстрее, чем этот процесс проходит в среднем по ЕС. "Страна должна готовиться к переменам на рынке труда и обеспечить более высокий уровень жизни", - считают в центре.

Аналитик центра Индре Пусевайте констатирует, что в 2050 году больше половины жителей Литвы будут в возрасте 50 лет и старше, а у страны нет плана подготовки к этому.

В мире Европа Литва

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