Захарова обвинила Берлин в нежелании вести конструктивный диалог с Россией

Берлин не готов к конструктивному диалогу с Москвой для прояснения всех обстоятельств, произошедших с Алексеем Навальным, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так российский дипломат прокомментировала содержание письма от немецких коллег, направленного ранее в адрес Генеральной прокуратуры России.

"Лишь 30 октября в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Федерального ведомства юстиции ФРГ поступило письмо по делу Алексея Навального. Этот документ только подтверждает неготовность и нежелание Берлина к конструктивному взаимодействию в прояснении истинных обстоятельств, произошедших с нашим гражданином", - говорится в распространенном в пятницу комментарии Захаровой.

По ее мнению, все происходящее - не более чем "по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной "санкционный выстрел" в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких правил в ущерб ее национальному суверенитету, международному праву, да и просто здравому смыслу".