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06.11.2020 15:03
Рубрика: Власть

Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в ноябре планирует и во втором, и в окончательном чтении принять поправки в Трудовой кодекс об особенностях удаленной занятости. Об этом журналистам сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В нижней палате парламента состоялось заседание рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

Фото: iStock
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"Рассчитываем, что уже в ноябре месяце Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и в третьем чтении, и с 1 января эти изменения вступят в силу", - заявил Исаев по итогам заседания.

По словам депутата, поправки ко второму чтению уже подготовлены, а стороны пришли к компромиссу. Новая редакция законопроекта учитывает интересы и работодателей, и профсоюзов, считает первый замглавы фракции.

В законопроекте предлагается ввести несколько форматов - в том числе это постоянная дистанционная работа, временный перевод на дистанционную работу (до шести месяцев) и комбинированная работа (когда человек трудится и на стационарном рабочем месте, и дистанционно). Как заявил Исаев, удалось урегулировать вопросы, связанные с взаимодействием между работодателем и работником. А также расширена статья о сохранении зарплаты в случае временного перехода на дистанционную работу по независящим от работника обстоятельствам. "И в том случае, если работник не может работать дистанционно, определена плата за его простой по независящим от сторон причинам", - рассказал парламентарий.

Фото: iStock
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Депутаты также намерены прописать в законопроекте вопросы использования оборудования и программно-технических средств, установления режима рабочего времени и времени отдыха работников. Кроме того, надо уточнить, как будет организовано взаимодействие работника и работодателя в период рабочего времени, прописать особенности охраны труда на "удаленке" и т.п.

Как ранее пояснял Исаев, вопрос возмещения сотрудникам расходов при дистанционной работе может стать предметом дискуссии ко второму чтению законопроекта, так как позиции профсоюзов и работодателей на этот счет расходятся.

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