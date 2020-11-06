Золотовалютные резервы Беларуси выросли почти до $7,5 млрд

Начало четвертого квартала текущего года отмечено в Беларуси ростом активов международных резервов. На 1 ноября, по предварительным данным, они составили в эквиваленте $7485,6 млн. Согласно сообщению национального регулятора, за октябрь золотовалютные резервы выросли на $164,2 млн (на 2,2%) после снижения в сентябре на $136,4 млн (на 1,8%).

Анализируя эту позитивную тенденцию, в Национальном банке пояснили, что росту уровня золотовалютных резервов в минувшем месяце способствовало, во-первых, привлечение правительством внешнего займа, а также покупка нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Кстати, в самом начале последнего квартала правительством РБ исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $222 млн.

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на текущий год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.