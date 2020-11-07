Ассоциация студенческого баскетбола проводит "космический" сезон

Спорт в мире, в том числе и в России, постепенно привыкает к жизни в условиях пандемии коронавируса. Это касается и студенческого спорта. Так, несмотря на все трудности, сезон 2020/2021 открыла Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ).

Напомним, что АСБ - крупнейшая студенческая спортивная лига в Европе, объединяющая под своей эгидой 800 команд. И запустить такой гигантский механизм, особенно в ковидных реалиях, дело непростое.

"Мы с нетерпением ждали начала сезона. Не знали, состоится ли он, - признается исполнительный директор организации Сергей Крюков. - Следили за информационными сводками, за уровнем заболеваемости, проводили мониторинг всех регионов-участников Ассоциации, наблюдали за тем, как там меняется ситуация. Столкнулись с тем, что около 30% регионов имеют различные запреты на проведение соревнований. Работали с региональными министерствами спорта, федерациями баскетбола в субъектах… Активно в этом нам помогало Министерство спорта Российской Федерации, которое направляло письма в регионы. Мы приняли решение, что проводить чемпионат нужно!"

Начинать играть в условиях неопределенности, когда нельзя с уверенностью утверждать, что чемпионат вообще будет доведен до конца, в каком-то смысле все равно, что выходить в открытый космос. Вот почему организаторы назвали новый сезон "космическим". А чтобы "выход в космос" получился максимально безопасным, АСБ разработала несколько мер. Во-первых, ввела санитарный регламент. "Мы понимаем, что у нас любительский чемпионат, жесткие требования выполнить никто не сможет, но при этом мы должны соблюдать чистоту и быть максимально собранными. У нас будут простые, но четко сформулированные требования, которых надо будет всем придерживаться", - поясняет Крюков.

Во-вторых, значительные изменения претерпел формат сезона. В первую очередь, они касаются, Студенческой лиги, элитного дивизиона мужской чемпионат, который уже стартовал. В течение сезона 16 команд проведут несколько раундов, набирая рейтинговые очки. Раунд - однокруговой турнир внутри каждой из трех групп, на которые будут делиться участники в зависимости от своего рейтинга. От раунда к раунду предусмотрен "лифт", обменивающий команды между группами. Такой формат освобождает от необходимости составлять календарь на весь сезон: достаточно будет сверстать расписание на ближайший раунд и определить место его проведения. Важный нюанс: команды, пропустившие раунд из-за ковидных ограничений, смогут вернуться в чемпионат уже со следующего раунда с сохранением рейтинговых очков. В "Финал восьми" попадут две команды с наивысшим рейтингом - команда-хозяйка и победители 1/8 финала плей-офф.

"Мужской турнир обещает быть крайне интересным, - предвкушает председатель наблюдательного совета АСБ Александр Коновалов. - Он собрал рекордное количество участников - 16. Впервые в истории АСБ в турнире участвуют все по-настоящему сильнейшие студенческие команды страны. Основная четверка - ГУТИД, МГАФК, МГУ и УрФУ - выглядит очень приличной и предсказать фаворита в этом квартете невозможно (предсезонный Кубок АСБ, в котором МГАФК не добился успеха, это показал). Другие команды Студенческой лиги РЖД тоже будут претендовать на попадание в число лидеров. Мы увидим отличный баскетбол!"

Доработан был и формат всероссийского плей-офф, Лиги Белова. Вместо 64 мужских и 64 женских команд в решающей стадии примут участие по 32 коллектива. Сначала все команды будут разбиты на четверки, победители которых в сериях до двух побед определят участников Суперфинала.

"Изменения формата плей-офф было сложным решением для нас, потому что на протяжении многих лет всероссийский плей-офф чемпионата АСБ был нашим изобретением, которое действительно повысило популярность студенческого баскетбола в стране, - подчеркивает Крюков. - Мы максимально собраны, мы ожидаем, что могут произойти любые события, даже в ближайшее время, но мы готовы к изменениям, мы будем на них реагировать, делать все, чтобы чемпионат состоялся.

Конечно, кто-то может сказать, зачем вообще предпринимать столько усилий, чтобы сезон состоялся. Ответы, на самом деле, довольно простые. Во-первых, ребята реально ждут соревнований. А во-вторых, выстроенная система действительно работает. Ведь в этом сезоне сразу три команды АСБ вышли на профессиональный уровень. В мужской Суперлиге 2 сыграет "Челбаскет", а в женской - "Парма-КОР" и "ЧГУ-Атланта".

"Это доказывает достойное место АСБ в пирамиде отечественного баскетбола и правильность выбранного Ассоциацией курса развития", - уверен Александр Коновалов.