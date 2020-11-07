У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

BioWare анонсировали новую Mass Effect и переиздание оригинальной трилогии

Текст:   Богдан Бобров
07.11.2020,  
21:31
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания BioWare поздравила всех фанатов серии Mass Effect с "Днем N7" новыми анонсами.

Во-первых, студия подтвердила, что на самом деле готовит переиздание оригинальной трилогии о приключениях капитана Шепарда, выпустив соответствующий тизер на YouTube.

Авторы подчеркивают, что это будет не ремейк, а ремастер - все основные аспекты будут осовременены для актуальных и некстген-консолей и ПК. Сборник выйдет под названием Legendary Edition, в него также войдут все выпущенные DLC. Релиз запланирован на весну 2021 года.

Во-вторых, сообщается, что "команда ветеранов" BioWare сейчас трудится над совершенно новой частью Mass Effect, но разработка находится на очень ранней стадии, и из того, что можно показать, у них есть только один концепт-арт. Это несколько настораживает, потому что промо-кампания "Андромеды" начиналась похожим образом.

Фото: Блог BioWare
игры
Фото: Motorola.com
Motorola выпустила смартфон с мощным аккумулятором 06.11.2020
AMD представила три новые мощные видеокарты "не хуже GeForce" и назвала цены 29.10.2020
Mass Effect
Фото: Принтскрин с YouTube
Кто быстрее: iPhone 12 Pro сравнили с Galaxy Note 20 Ultra 06.11.2020
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр 22.06.2020
Анонсирована игра-пародия на Mass Effect. Уже есть первый трейлер 24.04.2020