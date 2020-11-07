BioWare анонсировали новую Mass Effect и переиздание оригинальной трилогии

Компания BioWare поздравила всех фанатов серии Mass Effect с "Днем N7" новыми анонсами.

Во-первых, студия подтвердила, что на самом деле готовит переиздание оригинальной трилогии о приключениях капитана Шепарда, выпустив соответствующий тизер на YouTube.

Авторы подчеркивают, что это будет не ремейк, а ремастер - все основные аспекты будут осовременены для актуальных и некстген-консолей и ПК. Сборник выйдет под названием Legendary Edition, в него также войдут все выпущенные DLC. Релиз запланирован на весну 2021 года.

Во-вторых, сообщается, что "команда ветеранов" BioWare сейчас трудится над совершенно новой частью Mass Effect, но разработка находится на очень ранней стадии, и из того, что можно показать, у них есть только один концепт-арт. Это несколько настораживает, потому что промо-кампания "Андромеды" начиналась похожим образом.