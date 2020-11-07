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07.11.2020 19:02
Рубрика: В мире

ЧЕ по гимнастике в Турции пройдет без россиян, немцев и французов

Текст: Юрий Ершов

Вслед за немецкими и российскими спортсменами отказались от участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике и их французские коллеги. Соревнования мужских и женских команд должны состояться в декабре в турецком Мерсине.

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И если федерации гимнастики Германии и России мотивировали снятие своих команд с выступлений в Турции соображениями безопасности в связи с пандемией, то французы, помимо пандемии, приводят и иную причину. Политическую.

Отношения между Парижем и Анкарой резко обострились, после того как во Франции был зверски убит школьный учитель, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда.

Учли в Париже и то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников бойкотировать товары из Франции. По сути он приветствовал расправу над педагогом. В свою очередь, пишет немецкий еженедельник "Шпигель", глава Франции Эмманюэль Макрон обвинил турецкого коллегу в чрезмерной агрессивности.

Как бы то ни было, технический директор Федерации спортивной гимнастики Кевинн Рабо заявил, что безопасности французской делегации нет никаких гарантий и что Париж не намерен подвергать спортсменов риску. Причем решение об отказе от борьбы за европейские чемпионские титулы было согласовано с министерствами иностранных дел и спорта.

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