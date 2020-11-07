Депутат раскритиковал решение Дании уничтожить норок из-за коронавируса

Исследования по всему миру показали, что коронавирус не передается от животного к человеку, поэтому решение датского правительства сжечь всех норок - это варварство. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

Ранее сообщалось, что решение умертвить всех норок, содержащихся на 1 139 датских норковых фермах, было принято властями после обнаружения в крови зверьков мутировавшего коронавируса.

"Я напомню, что исследования по всему миру - с самого начала пандемии и до настоящего времени - говорят о том, что от животных коронавирус человеку быть передан не может, - подчеркнул Бурматов, которого цитирует ТАСС. - Поэтому чем вызвана эта истерика и в чем провинились конкретно норки - сказать сложно".

Решение жечь в печах теплоцентралей 17 миллионов убитых из-за коронавируса норок - "это вообще дикость, средневековье, варварство и какой-то фашизм, норочий геноцид", оценил глава комитета.

Если у сотрудников звероферм есть научные данные, которые доказывали бы передачу вируса от животных человеку, то необходимо для начала обсудить их в рамках Всемирной организации здравоохранения и международных конференций, предложил Бурматов.

Он также отметил, что каждую звероферму обслуживают по несколько человек, то есть "там количество контактов минимально, соблюсти безопасность можно". Таким образом, риски преувеличены, и "нет необходимости в массовом уничтожении этих зверьков".