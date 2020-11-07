Димитриевская родительская суббота: что надо обязательно сделать, а что делать нельзя

Дмитриевская родительская суббота (правильнее говорить, как в Церкви - "Димитриевская") - особый день поминовения всех усопших воинов, погибших за веру и отечество. Вспоминают в храмах в эту родительскую субботу и усопших близких, а также всех, скончавшихся внезапно, то есть не получивших перед смертью молитвенного напутствия в жизнь вечную. Но откуда название "Димитровская"? Почему так важно молиться за усопших? И как правильно этот день провести?

Пушкин считал, что величие человека определяется тем, как он относится к "родному пепелищу" и "отеческим гробам". Дохристианская Русь помнила своих усопших, и среди дней их общенародных поминок был и осенний. Однако именно христианство наполнило дни поминовения особым смыслом. Произошло это так. В 1380 году, 8 сентября (21 сентября по новому стилю), великий князь московский и владимирский Дмитрий Иоаннович Донской одержал победу над ордынским войском под началом хана Мамая. Знаменитая битва произошла на Куликовом поле. Бой был затяжной, кровавый, по свидетельству летописцев, кони уже не могли не ступать по трупам - не оставалось чистого места. Русские ратники почти из всех земель Северо-Восточной Руси сражались не просто храбро - "не щадя живота своего", войско Мамая было разгромлено. Да, татаро-монгольское иго длилось еще столетье, но победа на Куликовом поле нанесла мощный удар по доселе несокрушимой Золотой орде.

Сразу после победы на Куликовом поле Дмитрий Донской отправляется в Троице-Сергиев монастырь к Сергию Радонежскому - его настоятелю. Именно отец Сергий, великий русский святой, благословил Дмитрия Донского на брань с ордынцами. Больше того, в битве участвовали и два инока монастыря - богатыри Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Оба погибли как герои.

По-видимому, осенью 1380 года в Троице-Сергиевом монастыре и было положено начало поминать павших воинов в субботу, предшествующую дню святого великомученика Димитрия Солунского. Почему именно так? Во-первых, в Церкви не принято поминовение усопших в воскресенье: этот день недели даже по названию напоминает нам о Воскресении Христа, а в субботний день Сам Иисус находился во гробе, поэтому даты всеобщего поминовения усопших - это, как правило, именно субботы. Во-вторых, Дмитрий Донской получил свое имя в честь великомученика Димитрия Солунского, чрезвычайно почитаемого на Руси в то время. День памяти святого великомученика Димитрия Солунского, а значит, день ангела Дмитрия Донского - 26 октября (8 ноября по новому стилю). Поэтому днем поминовения воинов, отдавших жизнь на поле брани, и была выбрана суббота, предшествующая именинам Дмитрия Донского, то есть суббота, предшествующая 8 ноября. Каждый год дата тут разная, день один - субботний. А логика у Дмитрия Донского была простая и величественная: прежде чем праздновать свои именины, помянем усопших, тех, кто своею смертью даровал тебе жизнь.

После первого поминовения павших на Куликовом поле бояре высказали великому князю Дмитрию Иоанновичу пожелание на будущее: и впредь "память творити, кто сложил голову свою".

Шли годы, новые битвы за землю русскую, новые тысячи воинов, принявших смерть за веру, за Родину. В XVI веке царь Иоанн Васильевич Грозный узаконил Димитриевскую субботу, повелев "петь панихиды и служить обедни по всем церквам и общую милостыню давать, и кормы ставить". День прижился, народ поминал на Димитровскую субботу и воинов, и родных. Говорили: "На дедовой неделе и родители вздохнут", и это не единственная поговорка, рожденная осенними соборными поминками. В 1903 году был издан императорский указ: панихиды в этот день служить и в войсковых частях - по воинам "за веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой положившим".

В наше время в день Дмитровской субботы особо поминают не только воинов, но и всех умерших скоропостижной смертью, то есть тех, кто "не был напутствован в жизнь вечную молитвами святой Церкви", ну и про ушедших родственников не забывают.

Но почему так важно молиться за усопших? Вот как отвечал на этот вопрос известный старец архимандрит Кирилл (Павлов): "Большинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи очистить себя от грехов, и такие оказываются виновными пред Правосудием Божиим. В то же время мы знаем, что в будущем будет только два места пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не очищенные от грехов усопшие уже не могут возносить молитв, они не могут и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на земле живых - они могут помочь изменить их посмертную участь. Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы увидели бы, как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на земле, безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в потустороннем мире". То есть души умерших нуждаются в нашей молитве - так же, как мы, живущие на земле, нуждаемся в еде и питье. Но и для нас - и это тоже нужно понять! - наша молитва за усопших не менее важна. Как учит святой Иоанн Дамаскин, каждый, кто молится и борется за спасение другого, приносит пользу прежде всего самому себе, а только потом ближнему.

В храмах по усопшим священники тайно читают особую молитву. Сегодня мы раскроем ее смысл. Сначала, как обычно, в молитве констатируется, к Кому мы обращаемся: "Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый!", что в переводе с церковнославянского звучит так: "Боже духов и всякой плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и жизнь миру Твоему даровавший!". Дальше в молитве, читаемой тайно, священник просит: "Сам Господи, упокой души усопших рабов Твоих (имена), в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание". То есть священник просит: "Сам, Господи, упокой души усопших рабов Своих (имена) в месте светлом, в месте блаженном, в месте отрадном, откуда отошли мука, скорбь и стенание". И затем просьба о прощении грехов умершего, просьба, содержащая оправдание всем нам: "Всякое согрешение, содеянное ими, словом, или делом, или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты бо един, кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина". "Всякое согрешение, соделанное ими словом, или делом, или помышлением, как благой и человеколюбивый Бог, прости. Ибо нет человека, который жил бы и не согрешил, ибо только Ты один без греха, правда Твоя - правда навек и слово Твое - истина".

Простой текст, ничего лишнего - емкое изложение того, чего хочет потерявший близкого, на что он надеется. И перепоручив посмертную участь усопшего Тому, Чья милость и любовь несравнимо больше людских милосердия и любви, молящийся реально ощущает не просто облегчение, но и то, что любовь простирается за границы земного мира. Молитва - проводник, по которому устремляется ток нашей любви.

Но как правильно провести Димитриевскую родительскую субботу? Богослужение по усопшим начинается в пятницу вечером, когда в храмах служат великую панихиду (по-гречески "парастас"), а в субботу утром служится заупокойная литургия и после нее общая панихида. Для церковного поминовения на парастас и отдельно на литургию пишут записки с именами усопших. Имена надо писать крупно, разборчиво, в родительном падеже, в полном варианте (не Сашу, а Александра), в церковном написании (Татиану, Алексия). Есть традиция в день поминовения приносить в храм еду - "на канон" (или "на канун"), то есть оставлять ее на столе рядом с каноном - местом, где зажигают свечи по усопшим. Раньше поминки были общими: за большим столом сообща поминали всех усопших, сегодня продукты, приносимые в храм, отдают нуждающимся.

В условиях пандемии Церковь призывает к максимальному соблюдению мер безопасности. Многие храмы ведут трансляции богослужений, и верующие из группы риска не просто эти трансляции смотрят, они принимают в них молитвенное участие, не выходя из дома. Записки многие храмы тоже принимают через Сеть или по телефону. Ну и нам всегда доступен еще один важный способ почтить память близких - милостыня.