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Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры

Новости
    07.11.2020, 13:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На стриминге Disney+ настолько уверены в успехе супергеройского шоу "Локи", что сериал продлен, похоже, на второй сезон еще до премьеры первого.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Об этом сообщает Screen Rant.

Уточнено: съемки второго сезона, получившего рабочий подзаголовок Architect, должны стартовать, согласно имеющейся отраслевой информации, в январе 2022-го. Премьеру же первого, состоящего из шести эпизодов, ждем в наступающем году.

Том Хиддлстон вернется в нем к роли коварного скандинавского божества, вечного оппонента Тора.

Ожидается, что сериал расскажет о похождениях Локи после заключительных титров ленты "Мстители: Финал". Детали сюжета не раскрываются.

Таким образом, "Локи" становится первым сериалом расширенной кинематографической вселенной Marvel на Disney+ (куда так же входят "Сокол и Зимний Солдат", "Соколиный глаз" и "Ванда / Вижн"), продленным на второй сезон.

Ранее сообщалось, что съемки ряда шоу были остановлены из-за пандемии.

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