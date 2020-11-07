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07.11.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Гознак готов охватить лакировкой банкноты до 500 рублей включительно

Текст: Игорь Зубков
Гознак готовится лакировать все банкноты 100 рублей и технически готов охватить лакировкой весь ряд низких и средних номиналов, до 500 рублей включительно, рассказал генеральный директор компании Аркадий Трачук в интервью "РГ".
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Он подчеркнул, что здесь все зависит от позиции Банка России, как в части определения номиналов для лакирования, так и сроков, и затрат.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Глава Гознака рассказал о степени опасности банкнот в период пандемии

Ранее по решению Банка России на части тиража сторублевых банкнот стало применяться лаковое покрытие, опробованное на купюрах номиналом 200 рублей. Это существенно продлевает срок службы банкнот. На взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно.

"Лакированные банкноты в полной мере сохраняют свойства тех антисептических добавок, которые мы применяем при изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот", - сказал Трачук на вопрос, безопаснее ли банкнота с лакировкой с точки зрения распространения инфекций.

Полностью интервью с генеральным директором Гознака Аркадием Трачуком читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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