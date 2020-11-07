Гознак готов охватить лакировкой банкноты до 500 рублей включительно

Гознак готовится лакировать все банкноты 100 рублей и технически готов охватить лакировкой весь ряд низких и средних номиналов, до 500 рублей включительно, рассказал генеральный директор компании Аркадий Трачук в интервью "РГ".

Он подчеркнул, что здесь все зависит от позиции Банка России, как в части определения номиналов для лакирования, так и сроков, и затрат.

Ранее по решению Банка России на части тиража сторублевых банкнот стало применяться лаковое покрытие, опробованное на купюрах номиналом 200 рублей. Это существенно продлевает срок службы банкнот. На взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно.

"Лакированные банкноты в полной мере сохраняют свойства тех антисептических добавок, которые мы применяем при изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот", - сказал Трачук на вопрос, безопаснее ли банкнота с лакировкой с точки зрения распространения инфекций.

Полностью интервью с генеральным директором Гознака Аркадием Трачуком читайте в ближайших номерах "Российской газеты"