Илона Корстин рассказала о важности образования во время карьеры

Сама Илона, еще будучи игроком, получила разностороннее образование. "Понимаю, что совмещать спорт и образования непросто, - признает Корстин. - Но всегда можно и нужно найти мотивацию и правильно распланировать свое время для учебы. И тогда, я уверена, все получится. По ходу игровой карьеры, у меня было полное понимание того, что образование жизненно необходимо после спорта. Родители правильно объяснили, что образование очень важно для моего будущего. Поэтому параллельно со спортивной карьерой я училась".

К знаниям баскетболистка начала тянуться еще во Франции, где с 17 лет выступала за клуб "Бурж" из одноименного города. Илона не знала французского языка, но это ее не остановило. "Год я учила язык, а потом пошла на факультет международной коммерции. Было непросто: у меня было по две тренировки в день и много выездных матчей. Приходилось тщательно планировать свое время и настраивать себя на то, чтобы ходить на учебу каждый день", - вспоминает Корстин.

Диплом, который получила баскетболистка, давал ей возможность работать в международной компании во Франции, но Илона подписала контракт с самарским клубом ВБМ-СГАУ и вернулась в Россию. Там она продолжила совмещать карьеру с учебой. Французский диплом позволил ей поступить в Самарский государственный аэрокосмический университет с третьего курса.

"В России я решила пойти учиться на спортивный менеджмент. Свободного времени стало еще меньше. Но я уже выработала в себе привычку совмещать спорт и учебу. По окончании контракта в Самаре я закончила университет и получила диплом. В этот момент уже казалось, что у меня уже есть будущее после спорта. Но я решила продолжить изучение спортивного менеджмента в московской бизнес-школе. Тогда я уже знала, что буду искать работу в спортивном мире", - рассказывает Илона.

Все, что Корстин вложила в свое образование, воздалось ей сторицей. Уже по окончании карьеры игрока она получила должность в Единой лиге ВТБ, а кроме того стала работать штатным комментатором на телеканале "Матч ТВ". К слову, это не мешало экс-баскетболистке заочно учиться в Сочинском олимпийском университете. А в 2016 году, через три года после завершения карьеры, Илона Корстин стала генеральным директором Единой лиги.

"Конечно, это было непростое время. Надо было четко все планировать и иногда идти на жертвы, чтобы совмещать учебу с карьерой спортсмена. Но все это подготовило меня к жизни после спорта и принесло свои плоды. Поэтому, я советую всем игрокам учиться во время спортивной карьеры и заранее готовить себя к жизни после спорта", - заключает Корстина.

Добавим, что Илона Корстин является одной из самых титулованных представительниц российского баскетбола. Со сборной России она трижды становилась победительницей и дважды серебряным призером чемпионатов Европы, дважды выигрывала "серебро" чемпионатов мира и "бронзу" Олимпийских игр. В составе клубов, за которые Корстин выступала, она трижды выигрывала чемпионат России, дважды - чемпионат Франции, а также трижды побеждала в главном континентальном клубном турнире Евролиге.