Илона Корстин рассказала о важности образования во время карьеры

Новости

Олимпийский чемпион Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO 19:38
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Подмосковье 19:28
ЧЕ по гимнастике в Турции пройдет без россиян, немцев и французов 19:02
В спорткомплексе ЦСКА появилась аллея в честь армейцев-ветеранов войны 18:41
СМИ: Второй носитель "Посейдонов" спустят на воду до осени 2021-го 18:24
Самолет Александра Колтового загорелся после взлета 18:15
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании 17:48
В Германии предложили изолировать инфицированных COVID-19 в гостиницах 17:46
В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ 17:21
В Ростовской области за сутки от COVID-19 скончались 18 человек 16:57
Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку" 16:40
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 16:31
Названа причина крушения самолета под Москвой 16:30
Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки 16:22
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье 16:12
Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына 16:00
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками 15:58
Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам 15:43
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 15:36
В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19 15:25
МВД раскрыло детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге 15:00
Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией 14:33
В Астрахани на коммунальщиков завели дело за нападения бродячих собак 14:27
Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры 13:49
В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 19:22
Рубрика: Спорт

Илона Корстин рассказала о важности образования во время карьеры

Текст: Сергей Сокольский
Знаменитая российская баскетболистка Илона Корстин, которая ныне занимает пост генерального директора Единой лиги, а так же входит в комиссию игроков Международной федерации баскетбола (ФИБА), на сайте ФИБА на личном примере рассказала, почему спортсменам важно получать образование во время карьеры.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сама Илона, еще будучи игроком, получила разностороннее образование. "Понимаю, что совмещать спорт и образования непросто, - признает Корстин. - Но всегда можно и нужно найти мотивацию и правильно распланировать свое время для учебы. И тогда, я уверена, все получится. По ходу игровой карьеры, у меня было полное понимание того, что образование жизненно необходимо после спорта. Родители правильно объяснили, что образование очень важно для моего будущего. Поэтому параллельно со спортивной карьерой я училась".

Фото: Пресс-служба Единой Лиги
Сергей Иванов: Рекомендую баскетбольным клубам не жить за счет бюджета

К знаниям баскетболистка начала тянуться еще во Франции, где с 17 лет выступала за клуб "Бурж" из одноименного города. Илона не знала французского языка, но это ее не остановило. "Год я учила язык, а потом пошла на факультет международной коммерции. Было непросто: у меня было по две тренировки в день и много выездных матчей. Приходилось тщательно планировать свое время и настраивать себя на то, чтобы ходить на учебу каждый день", - вспоминает Корстин.

Диплом, который получила баскетболистка, давал ей возможность работать в международной компании во Франции, но Илона подписала контракт с самарским клубом ВБМ-СГАУ и вернулась в Россию. Там она продолжила совмещать карьеру с учебой. Французский диплом позволил ей поступить в Самарский государственный аэрокосмический университет с третьего курса.

"В России я решила пойти учиться на спортивный менеджмент. Свободного времени стало еще меньше. Но я уже выработала в себе привычку совмещать спорт и учебу. По окончании контракта в Самаре я закончила университет и получила диплом. В этот момент уже казалось, что у меня уже есть будущее после спорта. Но я решила продолжить изучение спортивного менеджмента в московской бизнес-школе. Тогда я уже знала, что буду искать работу в спортивном мире", - рассказывает Илона.

Все, что Корстин вложила в свое образование, воздалось ей сторицей. Уже по окончании карьеры игрока она получила должность в Единой лиге ВТБ, а кроме того стала работать штатным комментатором на телеканале "Матч ТВ". К слову, это не мешало экс-баскетболистке заочно учиться в Сочинском олимпийском университете. А в 2016 году, через три года после завершения карьеры, Илона Корстин стала генеральным директором Единой лиги.

"Конечно, это было непростое время. Надо было четко все планировать и иногда идти на жертвы, чтобы совмещать учебу с карьерой спортсмена. Но все это подготовило меня к жизни после спорта и принесло свои плоды. Поэтому, я советую всем игрокам учиться во время спортивной карьеры и заранее готовить себя к жизни после спорта", - заключает Корстина.

Добавим, что Илона Корстин является одной из самых титулованных представительниц российского баскетбола. Со сборной России она трижды становилась победительницей и дважды серебряным призером чемпионатов Европы, дважды выигрывала "серебро" чемпионатов мира и "бронзу" Олимпийских игр. В составе клубов, за которые Корстин выступала, она трижды выигрывала чемпионат России, дважды - чемпионат Франции, а также трижды побеждала в главном континентальном клубном турнире Евролиге.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

В авиакатастрофе под Москвой погиб ведущий НТВ
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
Трамп вновь заявил о нарушениях в ходе выборов в Пенсильвании
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
Бывший хоккеист "Спартака" Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии
Футбольному клубу "Барселона" грозит скорое банкротство