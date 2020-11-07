Импортная ЭКСПО - символ стабильности и привлекательности инновационного Китая

В выставочной зоне технологического оборудования 3-й Китайской международной импортной выставки вы словно попадаете в научно-фантастический фильм.

В первую очередь в глаза бросаются различные роботы, которые активно работают на стендах, демонстрируя свои возможности, рассказывает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Бухгалтер-робот в течение 10 часов может обработать 10 тысяч фактур, а робот-тренер по настольному теннису может вести парную игру с учащимися.

В этом году инновации по-прежнему остаюся центром внимания китайской импортной ЭКСПО, на которой впервые представлены сотни новых товаров, технологий и услуг. Большинство участников мероприятия полагают, что импортная выставка, характеризующаяся открытостью, уже стала ведущей площадкой для демонстрации продукций глобальных инноваторов.

Например, группа ABB - лидер инновационных технологий в области энергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры - в этот раз впервые представила свой беспилотный комплекс с установленной системой обнаружения утечек природного газа. Этот проект с запатентованной технологией ABB и китайской навигационной системой Beidou - высокоэффективное и безопасное решение проверок газопроводов.

Самый большой "торт" выставки, кусочек которого каждый хочет получить, - это, безусловно, сам китайский рынок, потенциал которого поистине безграничен. В настоящее время новый раунд технической и промышленной революции охватывает весь мир, новые технологии, отрасли и модели развития могут превратиться в экономическую кинетическую энергию именно после проверки глобальным рынком. Китай, который нацелен на высококачественное развитие, представляет собой идеальное решение для проверки любых передовых технологий.

Неудивительно, что все больше иностранных компаний перемещают свои научно-технические центры в Китай, так как здесь очень много талантливых специалистов, передовых технологий и других, связанных с ними резерво. С другой стороны, сам Китай - большой рынок для их применения. Как рассказал корреспонденту информационной службы посол Швейцарии в Китае Бернардино Регаццони, новые продукты и технологии некоторых компаний-участников нынешнего ЭКСПО не были привезены из-за рубежа. Они созданы именно в Китае.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В настоящее время иностранные компании, которые уже много лет ведут бизнес в КНР, выходят со своей продукцией на глобальный рынок. По словам президента и генерального директора французской косметической компании L'Oréal China Фабриса Мегарбейна, благодаря Китайскому международному импортному ЭКСПО не только иностранные предприятия могут привезти в Китай свою наилучшую продукцию, но и ЭКСПО, в свою очередь, презентует всему миру инновационные достижения Китая.

В недавно опубликованных Рекомендациях ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 гг.) внедрение инноваций названо главной движущей силой в процессе модернизации страны. На церемонии открытия выставки глава Китая выразил решимость всесторонне расширять связи с внешним миром и стимулировать развитие внешнеторгового новаторства. Он заявил, что Китай сократит список запрещенных или ограниченных к импорту технологий. Все это, несомненно, благоприятствует глобальным научно-техническим обменам, подвергающимся протекционизму в той или иной степени.

Оживленная картина сотрудничества на выставке свидетельствует о решимости Китая укреплять международное взаимодействие в науке, технике и других областях. Китай вступит в новый этап развития, и широкий внутренний рынок страны продолжит стимулировать инновационную деятельность. Прогрессивный Китай идет к прекрасному будущему.