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07.11.2020 11:00
Рубрика: Культура

Исторический музей открыл виртуальный Музей Ленина

Текст: Наталья Лебедева
Новый онлайн-проект, посвященный Музею В. И. Ленина, запустил в субботу Государственный Исторический музей. Виртуальной публике представили более 200 экспонатов, некоторые из которых будут опубликованы впервые, и пообещали, что онлайн-коллекция будет постоянно пополняться.
Фото: Петр Оцуп/РИА Новости Фото: Петр Оцуп/РИА Новости
Фото: Петр Оцуп/РИА Новости

Всего в фондах музея В. И. Ленина хранится около 100 тысяч фотографий, плакатов, архивных документов, писем, мемориальных предметов, уникальная коллекция знамен, а также работ художников и народных умельцев из 80 стран мира…

Коллекция собиралась более 80 лет и является уникальным собранием музейных предметов, непосредственно связанных с жизнью и деятельностью Ленина, а также партийных и государственных реликвий 1917-1991 годов. После закрытия музея Ленина в 1993 году коллекции художественной Ленинианы перешли в фонды ГИМ.

По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, музей периодически проводит тематические выставки, но пока не имеет возможности представить советский период в постоянной экспозиции.

"А значит, ценные исторические материалы и произведения советских художников по-прежнему хранятся в закрытых фондах музея, без возможности знакомства с ними широкой аудитории. Ресурс, который мы планируем развивать, позволит всем желающим познакомиться с этой коллекцией. Кроме того, ряд интереснейших материалов предоставили наши коллеги из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ)", - приводит слова Левыкина пресс-служба ГИМ.

Фото: РИА Новости
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Некоторые архивные документы будут впервые представлены широкой публике. Среди экспонатов - документы, рассказывающие о вовлеченности Ленина в решение спорных финансовых вопросов большевистской партии, телеграммы, записки, распорядительные резолюции главы Совета труда и обороны периода гражданской войны, личная переписка Ленина.

Особый интерес непременно вызовет самый ранний из найденных ленинских документов. Это письмо "тотемами" двенадцатилетнего Володи Ульянова своему другу Боре Фармаковскому.

Помимо редких экспонатов, на новом сайте будут собраны актуальные комментарии ведущих российских историков относительно ключевых событий в России начала ХХ века, а также тематические видеосюжеты и фильмы.

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