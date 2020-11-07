Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого

Советский, российский певец и автор песен Юрий Лоза почтил память скончавшегося вчера писателя и телеведущего Михаила Жванецкого.

"Шутка, повторенная дважды, считается глупостью". Этот афоризм неизвестного автора я знаю с младых ногтей. До сих пор у меня не было повода ставить его под сомнение. Не будет и в связи с кончиной Михал Михалыча, потому что подавляющее большинство сказанного или написанного им - совсем не шутки, а готовые афоризмы", - начал в своем Facebook некролог автору Лоза.

Указав, что заучивать и цитировать афоризмы Жванецкого не только не зазорно, но в некоторых случаях "даже вполне уместно".

Как считает Юрий, Михаил Михайлович был в первую очередь "тонким писателем, затем сатириком, а уже потом юмористом", и всегда "ставил смысл выше банальной ржаки, господствующей в сегодняшней медиасфере".

При этом Лоза не оспаривает, что некоторые миниатюры писателя очень выигрывали в чужом прочтении, будучи крайне смешны. "От тех же "раков" в исполнении Карцева я вообще сполз под стул, но слушая самого Жванецкого, лишь иногда улыбался", - вспоминает певец.

Прояснив: "Наверное потому, что его произведения весело резали по живому нашу жизнь, в общем совсем не смешную", и он "понимал ее несовершенство лучше многих... может быть, лучше всех".

Ранее память писателя почтила Алла Пугачева.