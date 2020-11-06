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Умер Михаил Жванецкий

Культура
    06.11.2020, 15:41
Текст:   Олег Усков

Писатель Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его представителя.

Ранее, напомним, сообщалось, что здоровье культового автора стало серьезно сбоить, в итоге он был вынужден отказаться от ведения своей телевизионной программы, а потом и уйти со сцены.

Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Окончил институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту вместе с Виктором Ильченко: Жванецкий - механиком кранов, Ильченко специализировался на автопогрузчиках.

Студентом участвовал в художпественной самодеятельности. В рамках чего начал писать монологи и миниатюры. Которые сам же исполнял зачастую.

Первую книгу выпустил в 1980-м. Первый спектакль автора вышел в 1987-м.

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