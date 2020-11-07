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07.11.2020 12:41
Рубрика: Власть

Коммунисты возложили цветы к мавзолею в честь годовщины октябрьской революции

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

КПРФ и ее сторонники празднуют 103-ю годовщину Великого октября без массовых мероприятий. С соблюдением всех санитарных правил коммунисты возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади. А затем в онлайн-режиме собрались на торжественное заседание. К соратникам обратился лидер компартии Геннадий Зюганов.

В церемонии на Красной площади приняли участие члены ЦК КПРФ и депутаты Госдумы, Московские городской и областной комитеты, а также общественные движения "В поддержку Армии", "Дети войны", Союз советских офицеров, "Надежда России", Ленинский коммунистический союз молодежи и "Левый фронт".

- Поздравляем вас с праздником Великого октября, главным праздником планеты, - обратился к собравшимся Зюганов. - Ничего величественнее Великого октября за последние 300 лет на планете не было.

Именно в день октябрьской революции, по его словам, решился вопрос в пользу власти трудового народа. Зюганов подчеркнул, что под руководством Ленина к власти пришли советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые "показали пример эффективного управления и созидания".

Позже коммунисты собрались на праздничное заседание в онлайн-формате. Геннадий Зюганов, обращаясь к соратникам, напомнил, что в день октябрьской революции произошло "рождение новой советской цивилизации - то, к чему человечество стремилось многие годы". Лидер компартии назвал годы ленинско-сталинской модернизации "лучшим, что добилась наша страна".

Фото: Петр Оцуп/РИА Новости
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"Сегодня нам снова брошен вызов. И мы можем победить, лишь сплотившись и используя уникальный опыт ленинско-сталинской модернизации", - призвал власти Зюганов. Для новой победы, по его словам, надо защитить русский мир, реализовать программу, которая позволит осуществить новую модернизацию и индустриализацию, обеспечить развитие села, а также "защитить страну от антисоветчины и русофобии".

КПРФ в этот день также проводит по всем регионам РФ одиночные пикеты в рамках акции "Красные в городе". Как ранее сообщили в партии, коммунисты с соблюдением мер безопасности будут общаться с гражданами, раздавать газеты, листовки и открытки.

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