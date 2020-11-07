Конгресс Международной федерации самбо провели в Нови-Саде

Каждый чемпионат мира начинается с Конгресса Международной федерации самбо - ФИАС. Но этот, 32-й по счету, был действительно необычным. В сербский город Нови-Сад из-за пандемии добрались не все делегаты. Так что некоторые представители национальных федераций присутствовала в зале "Парк Отеля", а часть присоединилась к ним в режиме онлайн. Что не помешало провести Конгресс с участием 70 стран в хорошем темпе и весьма плодотворно.

С докладом выступил президент ФИАС Василий Шестаков. Рассказал о серии проведенных онлайн-турниров по самбо. Напомнил о создании "Лиги профессионального боевого самбо". Поздравил знаменитую московскую школу "Самбо-70" с 50-летием.

Международная федерация самбо, получившая признание МОК, расширяет сферу активности. Этот вид спорта был достойно представлен в крупных комплексных соревнованиях: в 2019 году во II Европейских Играх в Минске и Играх Юго-Восточной Азии. Как сообщает официальный сайт ФИАС "в будущем году самбо примет участие в Азиатских играх в закрытых помещениях в Таиланде, Играх боевых искусств ФИСУ (Международной федерации университетского спорта) в Екатеринбурге, а в 2023 году самбо станет достойным участником программы Всемирных университетских игр в Екатеринбурге".

Подтверждено, что чемпионат мира-2021 пройдет в Москве, где в Лужниках строится Международный центр самбо.

А затем все делегаты единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Международной федерации самбо Василия Шестакова и продлили срок его полномочий до ноября 2025 года.

До Нови-Сада добрались самбисты из 35 стран. Неплохо для такого непростого времени.

Я бы для начала отметил две победы. Елена Бондарева - вот кто настоящая королева самбо. Ей уже за 30, но в своей самой легкой категории 48 килограммов она борется с неослабевающим азартом. А уж об опыте и мастерстве говорить не приходится. В Нови-Саде она в пятый раз завоевала титул чемпионки мира.

Боевое самбо пользуется особым вниманием: этот вид и захватывающий, и рискованный. Тем приятнее победа в весовой категории 100 кг камерунца Сейду Нжи Моулока. Ему 27 лет. В финале он одержал победу над Анатолием Волошниковым с Украины. Третье место у серба Драгана Боковича - порадовал соотечественников, которые в трудный момент взяли на себя проведение чемпионата.

А о том, что самбо успешно развивается во всем мире, говорит и то, что в первый же день чемпионата медали завоевали спортсмены 18 стран. У россиян золото помимо Бондаревой у Гульфия Мухтарова (до 60 кг). У мужчин чемпионами стали Андрей Кубарков (до 52 кг), Никита Клецков (до 68 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). Мухтар Гамзаев одержал победу в боевом самбо в категории до 57 кг.