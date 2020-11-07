Кузнецова: Рождение ребенка не должно влиять на финположение семьи

Финансовое положение семьи не должно ухудшаться после рождения ребенка, заявила российский уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова на XI Всероссийском форуме "Вместе - ради детей! Ключевые программы партнерства".

Для этого выделяемые государством ресурсы важно использовать эффективно, чтобы они работали на благо каждой семьи и ребенка, подчеркнула она.

По ее мнению, надо направлять усилия на повышение благополучия семей, которое не сводится только к улучшению благосостояния. Она также подчеркнула, что "ни в коем случае рождение следующего ребенка не должно влиять на финансовое положение семьи в худшую сторону".

Она заявила также о важности доступности медпомощи и образования, комфортной среды.

Важными направлениями деятельности она считает также воспитание в духе семейных ценностей и повышение престижа семьи.

Хорошая семья должна стать "самым популярным трендом, на который ориентируются сегодняшние дети и сегодняшняя молодежь", уверена Кузнецова.