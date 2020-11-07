Лукашенко предложил молодежи достойно пройти период смены поколений

Судя по акцентам, которые аккуратно расставлял на встрече с коллективом БелАЭС 7 ноября президент страны, страницы бессмертного произведения русского романиста Ивана Тургенева "Отцы и дети", созданного в обстановке "великих реформ" XIX века, и сегодня актуальны для молодого поколения.

Смена поколений, констатировал Александр Лукашенко, происходит по объективным законам. Но очень важно при этом, уточнил он, не разрушать созданное, а пройти этот период красиво, сохранив все достижения суверенной Беларуси. "Потому что сломать просто, а потом восстановить будет очень сложно или, возможно, не получится, - сказал президент. - Поэтому давайте не будем ломать, давайте не будем бросаться в омут этих событий".

В то же время лидер страны особо отметил, что уходящему поколению есть чем гордиться, есть множество достижений, важных для Синеокой. "В тяжелейших условиях после распада СССР, когда по талонам делили кусок хлеба и колбасы, мы стали в ряд с космическими державами, вместе с нашими братьями россиянами", - привел свои аргументы Лукашенко, отметив, что в копилку достижений страны следует добавить и создание биотехнологической корпорации, развитого IT-сектора и современного сельскохозяйственного производства. "Это ведь самая великая ценность в нашем государстве - люди и земля", - признался он.

Вот почему, уверен президент, старшему поколению не стыдно, уходя из политики, экономики, передать молодому поколению, и предъявить ему то, что оно создало. "Но самое главное - мы передаем нашим детям, внукам суверенную, независимую страну. Впервые в многовековой истории мы имеем свое государство со всеми атрибутами", - обратил внимание участников встречи Александр Лукашенко.