Лукашенко призвал Литву и Польшу прекратить конфронтационную риторику

С призывом прекратить конфронтационную риторику и вернуться к диалогу обратился белорусский лидер к руководству Литвы и Польши. Об этом Александр Лукашенко заявил, выступая в субботу перед коллективом и строителями первенца ядерной энергетики страны, информирует БЕЛТА.

Президент призвал партнеров из Литвы "жить дружно". Он напомнил, что белорусы и литовцы когда-то были в одном государстве и нормально жили. "Нет, на ровном месте влезли в наш огород", - с сожалением констатировал Лукашенко, добавив при этом, что если в Вильнюсе осознают, что ошиблись, "давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы - в своем. Давайте производить электроэнергию, продавать ее. Мы же соседи, а соседей не выбирают".

Ту же мысль повторил белорусский руководитель, обращаясь и к польскому руководству. "Ничего у вас не получится. Мы не встанем на колени. Мы ответим, и я уже говорил: даже если останемся одни в окружении, мы ответим". Лукашенко рассчитывает, что его услышали в Варшаве. "Думаю, они это поняли, - добавил президент. - Давайте работать вместе, мы готовы открыто сотрудничать".