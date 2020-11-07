Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой

Историческим событием в жизни страны назвал Александр Лукашенко запуск Белорусской атомной электростанции в Гродненской области.

"Страна становится ядерной державой", подчеркнул глава государства во время посещения 7 ноября первенца атомной энергетики в Островце, передает его пресс-служба.

Предварительно президент осмотрел территорию станции с вертолета. Затем он ознакомился с объектами БелАЭС, в том числе посетил здание управления первого энергоблока, где, как планируется, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой. Среди участников мероприятия - государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Ожидается, что глава государства будет присутствовать и на митинге с участием представителей трудового коллектива и строителей Белорусской АЭС.

Как уже информировал "СОЮЗ", белорусская станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам АЭС третьего поколения повышенной безопасности. Он соответствует всем требованиям безопасности, что не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

Главная особенность крупнейшего энергетического объекта страны, констатируют эксперты, - "уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности". Во-первых, здание реактора имеет двойную защитную оболочку. А во-вторых, реактор не пострадает и в случае сейсмических толчков, урагана, наводнения, взрыва и других внешних воздействий.

Неслучайно именно российская технология ВВЭР является в нынешнем столетии самой востребованной и апробированной в различных регионах планеты. С ее использованием уже введены в эксплуатацию АЭС в КНР, Индии. Кроме того, ведутся подготовительные работы по строительству станций в Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Бангладеш и Узбекистане.

С вводом белорусской АЭС, которая будет производить порядка 18 млрд кВтч, отмечают обозреватели, страна вступает в мировой клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях. Проект внесет существенный вклад и в укрепление энергетической независимости. РБ получит экологически чистый источник энергии, который позволит обеспечить около трети внутренних потребностей в электроэнергии.

Запуск атомной станции открывает и качественно новые возможности для национальной экономики. Энергия АЭС, сообщают новостные порталы, позволит замещать около 4,5 млрд куб.м природного газа в год, а валютная нагрузка снизится более чем на $500 млн. Уменьшатся и выбросы парниковых газов более чем на 7 млн тонн в год, что станет серьезным вкладом страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата.