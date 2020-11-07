В мире
07.11.2020 14:33
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией

Как "издевательство над демократией" охарактеризовал Александр Лукашенко президентские выборы в США, итоги которых не подведены до сих пор и в процедуре голосования и подсчета голосов которых возник целый ряд проблем.

Телеканалы в США прервали речь Трампа о махинациях на выборах

Свою точку зрения он изложил 7 ноября, отвечая на вопросы журналистов после посещения в Островце Белорусской АЭС, информирует БЕЛТА.

"Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией", - констатировал президент Беларуси. Он добавил при этом, что хотел бы посмотреть, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от Вашингтона проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси. "Я могу сейчас сказать: никак, побоятся", - резюмировал Лукашенко.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»