Малому бизнесу упростили доступ к господдержке

Раньше реестр обновлялся только раз в год - 10 августа. Компании, которые при подаче заявки допускали ошибки или не успевали сдать отчетность, лишались возможности воспользоваться льготными программами кредитования, специальными налоговыми режимами или получить преференции при госзакупках. Государственные программы поддержки МСП в период коронавируса также оказались им недоступны.

Это приводило к противоречивым тенденциям, говорит президент организации "Опора России" Александр Калинин. В этом году реестр зафиксировал уход с рынка 1,2 млн малых компаний и создание 870 тыс. новых. Чистые закрытия составили 247 тыс. фирм. В прошлом году их было в три раза меньше, приводят цифры в "Опоре России", - всего 80 тысяч. По мнению организации, значительная их часть выпадала в том числе и-за несдачи отчетности.

Теперь ФНС будет собирать данные с компаний на ежемесячной основе (до 10 числа каждого месяца). Исключать компании из реестра при этом будут по-прежнему только раз в год - 10 августа. Это позволит предпринимателям, кто ранее по каким-то причинам не сдал отчетность за предшествующий год, досдать ее и получить статус МСП уже в следующем месяце, поясняет замглавы Корпорации МСП Наталья Ларионова.

В "Опоре России полагают, что нововведения значительно сократят число "выпавших" из реестра компаний. Новый закон также обеспечит объективное отслеживание динамики развития сектора МСП, обращает внимание Ларионова. Сейчас в реестре числятся 5,6 млн субъектов МСП, почти все из которых (96%) - микропредприятия.

Обновление законодательства проведено в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".