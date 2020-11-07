Малому бизнесу упростили доступ к господдержке

Новости

Верховный суд США распорядился отделить часть бюллетеней в Пенсильвании 05:08
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России 04:33
В Литве вступил в силу повторный общенациональный карантин 03:39
Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда 03:08
CNN: Байден увеличил до 4 тысяч голосов отрыв от Трампа в Джорджии 02:35
Все выделенные полосы на дорогах Москвы начали работу в едином режиме 01:48
Гинцбург: Массовую вакцинацию в Москве и области начнут в течение 2 недель 00:53
Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом 00:34
Вице-премьер Алексей Оверчук попал в серьезное ДТП на Кутузовском проспекте 06.11.2020
ВОЗ объявила о рекордной 581 тысяче зараженных COVID за сутки 06.11.2020
Кузнецова обратилась в прокуратуру по инциденту с ребенком в больнице Новосибирска 06.11.2020
Вилков дал ложные показания КДК РФС по матчу "Краснодар" - "Рубин" 06.11.2020
Анна Попова порекомендовала праздновать Новый год дома 06.11.2020
"Сочи" и "Уфа" сыграли вничью в 14-м туре РПЛ 06.11.2020
"Спутник V" для вакцинации групп риска поступит в Москву 06.11.2020
Эпидемия коронавируса заставила власти Латвии ввести ЧП 06.11.2020
Легойда оценил перспективы образовательных программ крупных корпораций 06.11.2020
Минобороны сообщило о почти 3 500 военнослужащих с коронавирусом 06.11.2020
Мишустин: Жванецкий заставлял задуматься, посмеяться над собой 06.11.2020
Лечиться от коронавируса Авифавиром разрешили на дому 06.11.2020
Президенты России и Аргентины обсудили вакцину от коронавируса 06.11.2020
Власти американского штата Джорджия допустили пересчет голосов 06.11.2020
Любимова: Энергия и трудолюбие Жванецкого до последнего дня дарили радость 06.11.2020
Российским врачам рассказали, как лечат пациентов с COVID-19 в Швеции 06.11.2020
Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Жванецкого 06.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
07.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Малому бизнесу упростили доступ к господдержке

Текст: Ирина Алпатова
Попасть в реестр МСП стало проще: с 7 ноября в силу вступает закон о ежемесячном обновлении реестра. Это существенно упростит доступ к льготам и мерам государственной поддержки малым и средним предприятиям.
Фото: iStock
Росреестр создаст виртуальную комнату для сделок с недвижимостью

Раньше реестр обновлялся только раз в год - 10 августа. Компании, которые при подаче заявки допускали ошибки или не успевали сдать отчетность, лишались возможности воспользоваться льготными программами кредитования, специальными налоговыми режимами или получить преференции при госзакупках. Государственные программы поддержки МСП в период коронавируса также оказались им недоступны.

Это приводило к противоречивым тенденциям, говорит президент организации "Опора России" Александр Калинин. В этом году реестр зафиксировал уход с рынка 1,2 млн малых компаний и создание 870 тыс. новых. Чистые закрытия составили 247 тыс. фирм. В прошлом году их было в три раза меньше, приводят цифры в "Опоре России", - всего 80 тысяч. По мнению организации, значительная их часть выпадала в том числе и-за несдачи отчетности.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Росреестр обозначит на карте привлекательные для инвесторов участки

Теперь ФНС будет собирать данные с компаний на ежемесячной основе (до 10 числа каждого месяца). Исключать компании из реестра при этом будут по-прежнему только раз в год - 10 августа. Это позволит предпринимателям, кто ранее по каким-то причинам не сдал отчетность за предшествующий год, досдать ее и получить статус МСП уже в следующем месяце, поясняет замглавы Корпорации МСП Наталья Ларионова.

В "Опоре России полагают, что нововведения значительно сократят число "выпавших" из реестра компаний. Новый закон также обеспечит объективное отслеживание динамики развития сектора МСП, обращает внимание Ларионова. Сейчас в реестре числятся 5,6 млн субъектов МСП, почти все из которых (96%) - микропредприятия.

Обновление законодательства проведено в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Росреестр Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
Попова рассказала, где чаще заражаются коронавирусом
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения