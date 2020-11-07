Мясников назвал самый полезный и дешевый продукт

Главный врач городской клинической больницы №71 имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, что одним из самых вкусных и полезных продуктов является селедка.

В привычной закуске содержится "огромное количество омега-3". Более того, по сравнению с другими видами рыбы селедка - лидер по содержанию важнейших для организма жирных кислот, уточнил доктор.

"Чем еще хороши простые продукты? Тем, что мы знаем, что мы едим. Вот селедка всем полезный продукт. Единственный минус - в нем много соли", - отметил Александр Мясников.

Врач посоветовал любителям селедки с картошкой есть последнюю с кожурой. Так в вареном или запеченном продукте сохраняется максимум витаминов и микроэлементов.