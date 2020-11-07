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07.11.2020 10:27
Рубрика: Власть

Минобороны опубликовало архивные документы о параде 7 ноября 1941 года

Текст: Юрий Гаврилов
Российское военное ведомство продолжает публиковать на своем официальном сайте документы из фондов Центрального архива Минобороны РФ периода Великой Отечественной войны. Как говорят в ведомстве, эта работа направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям и попыткам пересмотра итогов Второй мировой.

Новый историко-познавательный раздел "7 ноября 1941. Москва. Красная площадь" создан на основе материалов, рассказывающих о подготовке одного из самых памятных военных парадов в истории нашей страны. Он готовился в обстановке строгой секретности. На западе от Москвы шли ожесточенные бои, и важно было не дать врагу ни малейшего намека на предстоящие торжества в столице. Даже большая часть солдат и командиров - участников торжественного марша - до последнего не знали, что им предстоит пройти по брусчатке Красной площади.

Фото: parade1941.mil.ru

Из представленной в новом разделе справки-доклада коменданта Москвы генерал-майора К. Синилова узнаем, что в официальной переписке ноябрьский парад 1941 года обозначался как "операция войск московского гарнизона". Всего в этой операции было задействовано около 30 тысяч человек, 140 артиллерийских орудий разных калибров, 160 танков и 232 автомашины. В параде участвовали пехотинцы и танкисты, моряки и зенитчики, артиллеристы и кавалеристы, пулеметчики и минометчики, а также связисты, саперы и медики.

Фото: Александр Гращенков/РИА Новости
Последний парад Советской армии прошел на Красной площади 30 лет назад

Несмотря на тяжелейшую обстановку, подготовка к параду была проведена на высочайшем уровне. Документы свидетельствуют о скрупулезном подходе командования Московского гарнизона к организации прибытия и убытия пехотных частей, кавалерии и техники, к порядку и времени движения колонн по главной площади страны, к размещению там средств связи, расстановке регулировщиков и ветеринаров, эвакуационных тракторов.

Был значительно ужесточен пропускной режим на Красную площадь. Опубликованные в разделе списки на допуск туда людей и автомобилей утверждал лично комендант города. Из документов следует, что 7 ноября главную площадь страны, кроме участников парада, могли посетить лишь 41 человек и всего 4 служебных автомобиля.

Фото: parade1941.mil.ru

Часть архивных документов посвящена другому значимому событию 7 ноября 1941 года. По приказу Маршала Советского Союза К. Ворошилова в Куйбышеве (ныне это Самара) состоялся так называемый военный парад боевых резервов. В отличие от московского, он включал не только наземную, но и воздушную часть. Из рассекреченного приказа командующего военно-воздушными силами Приволжского военного округа известно, что летчикам и техническому персоналу ВВС ПриВО потребовалось всего три дня, чтобы провести тренировочные полеты, организовать связь, материальное обеспечение, обслужить авиатехнику, наладить взаимодействие и координацию с командованием наземной части парада.

Фото: parade1941.mil.ru

Любителей отечественной истории наверняка заинтересуют страницы журнала боевых действий 102-й гвардейской стрелковой дивизии, которая в 1941 году именовалась 65-й стрелковой. Там рассказывается о совершенном дивизией марше для участия в куйбышевском параде. Снятое с маньчжурской советско-китайской границы, это соединение за несколько дней преодолело по  железнодорожной дороге  тысячи километров, а после парада практически сразу отправилось на Волховский фронт.

Фото: parade1941.mil.ru

Номер газеты "Красная звезда" от 9 ноября 1941 года, также представленный в новом разделе на сайте Минобороны РФ, рассказывает еще об одном параде в честь годовщины Октябрьской революции. Его провели 8 ноября в Воронеже. Принимал этот парад заместитель наркома обороны СССР Маршал Советского Союза С.Тимошенко, а его участниками стали представители войск Юго-Западного направления.

Газетные публикации свидетельствуют: после прохода пеших колонн и техники, цитируем, "трудящиеся города многотысячными колоннами со знаменами, портретами вождей и цветами в руках прошли через площадь, демонстрируя свою готовность самоотверженно помогать фронту, свою уверенность в неминуемости победы Красной армии, в разгроме фашистов".

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