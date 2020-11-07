Миронов предложил ввести выплаты на покупку масок

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов обратился с письмом к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором призвал начать выплаты социально незащищенным россиянам для покупки медицинских масок. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В обращении он уточнил, что речь о выплатах инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям. Другой предложенный парламентарием вариант - распределение средств индивидуальной защиты через органы социальной защиты населения.

Также он рекомендовал ввести налоговый вычет для самозанятых и организаций, закупающих средства индивидуальной защиты своим сотрудникам. Парламентарий попросил главу правительства дать поручение проработать эту тему.

По мнению Сергея Миронова, реализация его предложений позволит поддержать как социально незащищенных россиян, для которых новые траты во время кризиса еще больше снижает уровень жизни, так и отечественный бизнес, выпускающий эти товары.

- Большинство людей становится перед выбором: следовать рекомендациям врачей и с нужной периодичностью менять средства индивидуальной защиты или потратить сэкономленные деньги на продукты питания и лекарства, - отметил лидер "СР". - Такой вынужденный подход наших граждан к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, безусловно, негативно отражается на статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией.