Мишустин упростил оформление пособий опекунам

Со следующего года им не придется представлять документы, подтверждающие свой статус, а всю процедуру можно будет пройти через единый портал госуслуг.

Государственные органы сами получат необходимую информацию через Единую государственную информационную систему социального обеспечения. До конца 2020 года в ней будут собраны сведения обо всех законных представителях граждан - опекунах, попечителях, родителях.

Система поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданам, от лица которых действуют попечители, а также защитит их права.