Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата для новых видов предпринимательской деятельности, которая создаст современные нормы, регулирующие работу высокотехнологичного бизнеса. Ее мероприятия рассчитаны до июня 2022 года. Обновленная нормативная база позволит устранить препятствия для использования новаций в медицине, образовании, финансовом секторе, автотранспорте, воздушных перевозках.

В частности, предполагается ускорить регистрацию лекарств за счет проведения пострегистрационных исследований. Механизм будет использоваться в случаях, когда промедление способно негативно сказаться на здоровье людей.

На транспорте должен быть утвержден порядок работы с навигационной информацией, регламентирован сбор больших данных и формирование электронных путевых листов, благодаря чему можно будет запустить новые виды услуг. Предложен комплекс мер, чтобы стимулировать использование экологически чистого транспорта.

В финансовом секторе госорганам поручено усовершенствовать закон об инвестиционном товариществе, что обеспечит приток средств в технологическое предпринимательство. Планируется, например, снять ограничения по предельному сроку действия и количеству участников договора и сбалансировать налогообложение.