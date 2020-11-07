Молодежный состав сборной России обыграл Швецию на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею, представленная игроками молодежной команды, выиграла и второй матч на Кубке Карьяла. На этот раз в серии буллитов была повержена Швеция.

Накануне турнира в Швеции неоднозначно встретили новость о том, что на этом турнира сборная России сыграет молодежным составом. Видимо первый же матч россиян на Кубке Карьяла, когда они уверенно разобрались с финнами, заставил тренерский штаб скандинавов призадуматься.

Первые два периода шведы больше владели шайбой, чаще атаковали, но россияне крайне самоотверженно действовали в обороне. В заключительной 20-минутке более опытный соперник стал все чаще и чаще угрожать воротам Ярослава Аскарова. Но страж ворот сборной России до поры до времени действовал уверенно и команду спасал.

Но на 45-й минуте Швеция все же открыла счет. Антон Ведин сумел с близкого расстояния протолкнуть шайбу в сетку. После этого команда Игоря Ларионова ринулась отыграться. И почти за минуту до конца встречи, играя вшестером смогла это сделать. Родион Амиров и передачи Василия Подколзина поразил ворота шведов.

В овертайме Аскаров спас еще несколько раз, и в итоге победитель определился в серии буллитов. Амиров и Подколзин свои попытки реализовали, а шведы смогли отметить только одним точным броском.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 5 очков. Команда Швеции заработала первое очко. В воскресенье россиянке сыграют с командой Чехии, которая на старте турнира обыграла шведов, а в субботу позже сразится с Финляндией.