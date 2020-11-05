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05.11.2020 22:30
Рубрика: Спорт

Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии на старте Евротура

Текст: Максим Домчев
Сборная России по хоккею, составленная из кандидатов в молодежную команду, в стартовом матче первого этапа Евротура, Кубка Карьяла, победила сборную Финляндии - 6:2.
Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Фото: EPA-EFE/KIMMO BRANDT

На этот этап россияне отправились молодежным составом под руководством Игоря Ларионова. Для игроков этот турнир должен стать хорошей проверкой и одним из этапов подготовки к чемпионату мира, который по традиции проходит в конце года.

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Финны на домашний этап решили не приглашать игроков, выступающих за пределами страны, и собрали лучших из местного чемпионата. Однако уже в стартовом матче российская "молодежка" превзошла своих более старших соперников.

Встреча прошла в Хельсинки, и на трибуну были допущены 4,5 тысячи зрителей. Уже в первом периоде Родион Амиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов общими усилиями трижды зажигали красный свет за воротами соперников. В самом начале второго периода Элмери Эронен сократил разницу в счете, но в концовке Даниил Чайка и Егор Чинахов дважды огорчили хозяев.

В заключительной двадцатиминутке команды обменялись голами: у финнов отличился Ере Саллинен, а у россиян - Егор Афанасьев. 6:2 - более чем уверенная победа дружины Игоря Ларионова.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В другом матче турнира сборная Чехии обыграла команду Швеции - 3:1.

В субботу сборная России сыграет с командой Швеции, а в воскресенье команде Игоря Ларионова предстоит встреча с чехами.

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