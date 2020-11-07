Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян

Как рассказала эксперт, мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью нескольких шагов. Вначале внимание потенциальной жертвы привлекают с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства. В соцсетях распространяется фейковый ролик, который начинается с кадров из выпуска новостей: выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова. Заканчивается он, по словам эксперта, подробной фейковой "инструкцией", как узнать о якобы причитающихся выплатах от государства и получить их.

Как поясняет Наталья Шумакова, в комментариях к видео дается ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы соответствующих госорганов. Злоумышленники обещают, что выплата придет на карту в течение 10 минут, причем жителям не только России, но и СНГ. Для этого они просят ввести личные данные и номер банковской карты.

"После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет", - предупреждает Шумакова.

По ее словам, создатели фейкового сайта также ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают, что каждый россиянин якобы может получить компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.

Уточняется, что ссылка на ролик приходит в СМС, мессенджерах или по почте, причем иногда с именных номеров, копирующих названия реальных государственных сервисов. Публикуют ее и на сторонних сайтах.

"Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку", - рассказала представитель Национального центра финансовой грамотности.

В Центре напоминают, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам не следует переходить по сомнительным ссылкам в интернете, и не раскрывать данные банковской карты, особенно CVC-код. "Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш телефон от госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру, игнорируйте его", - посоветовала Шумакова.