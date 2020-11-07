Названа главная причина появления рака кишечника у здоровых людей

Рак кишечника вышел на второе место по заболеваемости среди других видов онкологии. Причем, за последнее время недуг все чаще диагностируется среди молодых пациентов, отметила онколог, проктолог и хирург Елена Смирнова.

По мнению врача, главная причина появления рака кишки - неправильное питание. Независимо от вредных привычек, которые специалист назвала относительными факторами риска.

- Благодаря иммунной системе организм борется со "сломанными" клетками, которые постоянно циркулируют в организме, провоцируя развитие опухоли. Курение, алкоголь, гиподинамия снижают иммунитет и являются факторами риска развития онкологии. Но главная причина развития болезни связана с питанием, - уточнила врач.

Ранее исследователи из Оксфордского университета перечислили продукты, повышающие и понижающие риск рака кишечника. С точки зрения развития этого вида онкологии специалисты назвали самыми опасными красное и обработанное мясо, а также алкоголь (особенно пиво). А вот клетчатка, содержащаяся в овощах и в цельнозерновых продуктах, наоборот снижает риск рака кишечника.