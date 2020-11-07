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07.11.2020 16:22
Рубрика: Культура

Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки

Текст: Мария Шепталова
Участник группы Little Big Илья Прусикин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости Участник группы Little Big Илья Прусикин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Участник группы Little Big Илья Прусикин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Короли эпатажа, участники панк-рейв-группы Little Big вновь бьют все рекорды YouTube. Их новое музыкальное творение, посвященное уходящему 2020 году, за сутки посмотрели более 2,5 миллиона раз.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
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На этот раз ребята из Little Big превзошли сами себя по части провокации и эпатажа. Непечатное название, провокационное содержание, неприкрытая ирония, помешанная на жесткую сатиру… А как еще, по мнению музыкантов, можно рассказывать об уходящем 2020-м. И все это упаковано в мимишную упаковку семейного новогоднего праздника. Такой взрывной творческий коктейль не мог не взорвать интернет, что, собственно, он и сделал.

"Never forget 2020. Never repeat 2020" - "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020". Этот лозунг, запущенный в Сеть Little Big, имеет шансы стать самым популярным тостом за новогодним столом.

В клипе вместе с участниками питерского коллектива также снялись Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий, Анна Музыченко и другие популярные исполнители.

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