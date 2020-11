Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки

Участник группы Little Big Илья Прусикин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Короли эпатажа, участники панк-рейв-группы Little Big вновь бьют все рекорды YouTube. Их новое музыкальное творение, посвященное уходящему 2020 году, за сутки посмотрели более 2,5 миллиона раз.

На этот раз ребята из Little Big превзошли сами себя по части провокации и эпатажа. Непечатное название, провокационное содержание, неприкрытая ирония, помешанная на жесткую сатиру… А как еще, по мнению музыкантов, можно рассказывать об уходящем 2020-м. И все это упаковано в мимишную упаковку семейного новогоднего праздника. Такой взрывной творческий коктейль не мог не взорвать интернет, что, собственно, он и сделал.

"Never forget 2020. Never repeat 2020" - "Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020". Этот лозунг, запущенный в Сеть Little Big, имеет шансы стать самым популярным тостом за новогодним столом.

В клипе вместе с участниками питерского коллектива также снялись Гарик Харламов, Александр Гудков, Данила Поперечный, участники группы The Hatter Юрий, Анна Музыченко и другие популярные исполнители.