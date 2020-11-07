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07.11.2020 19:38
Рубрика: Спорт

Олимпийский чемпион Тищенко завоевал титул чемпиона Европы WBO

Текст: Максим Домчев

Российский боксер, олимпийский чемпион Евгений Тищенко завоевал титул чемпиона Европы по версии WBO, нокаутировав британца Джона Маккаллума.

В Екатеринбурге проходит вечер профессионального бокса, в рамках которого прошел бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 90,71 кг.

За этот титул спорили Тищенко и британец Джон Маккаллум. Поединок завершился во втором раунде. Олимпийский чемпион 2016 года Тищенко ударом по корпусу отправил соперника на настил ринга. Британец не успел встать в отведенные 10 секунд и рефери остановил бой, присудив победу россиянину.

Для Тищенко эта победа стала восьмой на профессиональном ринге и шесть из них были досрочными.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Также во втором раунде добился победы еще один российский боксер Евгений Романов. Он защищал титул чемпиона WBO Global в тяжелом весе. Он также нокаутом победил экс-чемпиона мира Сергея Ляховича из Беларуси. Для непобедимого россиянина эта победа стала 15-й в карьере.

Добился победы и Магомед Курбанов. В рамках весовой категории до 72,6 кг россиянин победил своего соотечественника Дмитрия Михайленко. Для 25-летнего боксера эта победа стала 21-й в 21-м поединке.

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