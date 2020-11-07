Онлайн-акция по продаже итальянских товаров увенчалась грандиозным успехом

За два с половиной часа прямого эфира, который смотрели в Китае более 21 миллиона потенциальных потребителей, удалось продать товаров итальянских и других европейских брендов на сумму более 38 миллионов юаней (около 5,75 миллиона долларов).

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Акция лайв-стриминга проводится на полях проходящей в Шанхае импортной ЭКСПО, в работе которой участвует более 2600 компаний со всего мира. На Шанхайской ЭКСПО представлены новая продукция, технологии и услуги.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Шанхайская импортная ЭКСПО - величайшая ярмарка в мире", - резюмировал посол Италии в Китае Лука Феррари.