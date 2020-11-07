Онлайн-акция по продаже итальянских товаров увенчалась грандиозным успехом

Новости

В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы 13:46
Соболев сыграет против "Урала" с первых минут 13:30
Ученые выяснили, что употребление алкоголя приводит к бессоннице 13:23
Власти Москвы расширили систему чекинов 13:18
Театр им. Вахтангова впервые покажет свои спектакли на Чукотке 13:11
Миронов предложил ввести выплаты на покупку масок 12:56
Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт 12:53
Коммунисты возложили цветы к мавзолею в честь годовщины октябрьской революции 12:41
Джонни Деппа уволили из "Фантастических тварей" 12:29
Мясников назвал самый полезный и дешевый продукт 11:43
В Астрахани неизвестные сообщили о минировании здания администрации 11:40
СК: Водитель автобуса мог специально протаранить здание НовГУ 11:37
Более 170 тысяч км прошли социальные работники во время выполнения заявок 11:26
В Англии террористы XVII века вели секретную переписку апельсиновым соком 11:19
В Москве зарегистрировано 5829 новых случаев COVID-19 11:16
Мишустин утвердил "дорожную карту" трансформации делового климата 11:11
Росстат: Мужчин в России становится больше 10:48
В Одессе 7 ноября объявили днем траура в связи со смертью Жванецкого 10:23
Еще 3675 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:11
Синоптики предупредили о метелях в некоторых регионах России 09:23
Байден допустил получение 300 голосов выборщиков 08:29
Байден призвал сторонников спокойно дождаться итогов голосования 07:41
Врач рассказал о требующем внимания симптоме коронавируса 06:51
Верховный суд США распорядился отделить часть бюллетеней в Пенсильвании 05:08
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России 04:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 12:17

Онлайн-акция по продаже итальянских товаров увенчалась грандиозным успехом

В пятницу в китайском интернет-пространстве транслировалась из Шанхая сессия лайв-стриминга по продаже и презентации товаров итальянских и прочих европейских брендов, которую провели именитый телеведущий Медиакорпорации Китая Кан Хуэй и влиятельный китайский блогер, интернет-селебрити электронной коммерции Ли Цзяци, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

За два с половиной часа прямого эфира, который смотрели в Китае более 21 миллиона потенциальных потребителей, удалось продать товаров итальянских и других европейских брендов на сумму более 38 миллионов юаней (около 5,75 миллиона долларов).

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Акция лайв-стриминга проводится на полях проходящей в Шанхае импортной ЭКСПО, в работе которой участвует более 2600 компаний со всего мира. На Шанхайской ЭКСПО представлены новая продукция, технологии и услуги.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Шанхайская импортная ЭКСПО - величайшая ярмарка в мире", - резюмировал посол Италии в Китае Лука Феррари.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Гинцбург: Массовую вакцинацию в Москве и области начнут в течение 2 недель
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян