Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт

Электроэнергия, которую начала вырабатывать Белорусская АЭС, уже поступает во все регионы почти десятимиллионной страны. Правда, первый энергоблок станции вышел пока на мощность 400 МВт. Торжественная церемония по ее повышению прошла с участием Александра Лукашенко, передает пресс-служба главы государства.

Кстати, уточняют специалисты, уже сейчас за трое суток с момента включения АЭС в объединенную энергосистему РБ со станции в Островце отпущено более 22 млн кВтч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн куб.м природного газа на сумму около $1 млн.

Окончательный ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года, уточняет БЕЛТА.