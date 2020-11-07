Почему победа Байдена оказалась для демократов такой горькой

Демократы четыре года грезили тем, как выселить Дональда Трампа из Белого дома, и эта мечта стала явью: агентство Associated Press в субботу объявило о победе Джо Байдена в Пенсильвании с ее 20 выборщиками, что позволило ему пересечь заветную отметку в 270 выборщиков! К этому результату все и шло последние дни, но читая американскую либеральную прессу на первый взгляд диву даешься, где же триумфальные заголовки?

Трампизм жив и будет жить

Победа старейшего в истории США избранного президента (Джо Байдену 77 лет - "РГ") оказалась совсем не такой, как ждала прогрессивная общественность. "Есть политическая победа, есть моральная, это не одно и тоже. Факт того, что разрыв настолько маленький, это больно!", - огорченно комментировал итоги обозреватель CNN Энтони Ван Джонс. Конечно, больно! Политики-демократы, "подпольщики" внутри администрации и подкармливаемая ими либеральная пресса за четыре года наизнанку вывернулись, чтобы "открыть глаза" американцам на ту якобы чудовищную ошибку, которую они совершили в 2016, избрав Трампа.

Ведь если тогда его выбрали по незнанию, психанули в пику истеблишменту, то уж теперь-то американцы своими глазами должны были убедится, что в Белом доме настоящий монстр и угроза всей стране. "За четыре года нарушений законов и норм у американцев не могло остаться иллюзий о Дональде Трампе", - пишет The Atlantic, перечисляя привычный набор нападок на президента. "Сама наша демократия - вот что на кону!", - как всегда пафосно агитировал в последние дни Барак Обама.

Поэтому на выборах они ждали массового "отвержения" трампизма. Ждали громподобной победы уже в предвыборную ночь, перевеса в 150, 200, а то и все 300 выборщиков, массового перехода на строну Байдена колеблющихся штатов и даже, страшно сказать, крупнейшей республиканской вотчины - Техаса. Рассчитывали отобрать у консерваторов Сенат и расширить свое большинство в Палате представителей. Именно такую картину разгромной и, как предрекали заголовки, "исторической победы" рисовали соцопросы и все прогнозы авторитетных изданий. Окрыленные этой трифектой (контроль над Белым домом и обеими палатами конгресса) они обсуждали как расширят Верховный суд, в который Трампу удалось усадить трех консерваторов, и сделают его либеральным, как реформируют сенат и натворят другого добра чтобы отправить "трампизм" и республиканцев в целом в небытие.

Очевидно, этого не произошло, что шокировало демократов даже побольше, чем в 2016 году. Ведь теперь неожиданно широкую поддержку Трампа не спишешь на какой-то разовый глюк демократии. Байден побеждает вымученно, буквально на последнем издыхании, после изнурительного подсчета голосов, растянувшегося на несколько дней из-за минимальной разницы.

Получается, для почти половины американцев облитый помоями, не сдержавший пандемию, затравленный расследованиями и подвергнутый импичменту "расист", "демагог", да просто "лжец" Трамп оказался хорошим президентом. Даже прибавил в поддержке среди темнокожих и латиноамериканцев по сравнению с 2016! "И все равно десятки миллионов американцев любят MAGA (аббревиатура слогана Трампа - "РГ") больше, чем демократию, - печально констатирует The Atlantic. - Мы - две страны, ни одна из которых в обозримом будущем не исчезнет и не завоюет другую". "Огромная поддержка Трампа разбивает сердце", - пишет обозреватель USA Today, поддержавшей Байдена, укоряя соотечественников. "В чем, черт побери, ваша проблема?", - откровенно спрашивает сторонников Трампа Politico Magazine, признавая, что либералам впору задавать этот вопрос и самим себе.

Чтобы понять, на каком тонком волоске висит победа Байдена, нужно учесть, что в Аризоне, Висконсине, Пенсильвании, которые на троих принесли ему 41 выборщика, демократ обошел Трампа менее, чем на 1 процент. Совсем небольшой сдвиг в этих штатах в пользу республиканца и результат выборов был бы противоположным. Можно строить головоломные теории относительно того, почему проиграл Трамп, но смысла в этом не вижу. Очевидно, что большую лепту в это внес экономический спад из-за пандемии. Так получилось в разделенной практически пополам стране, что стрелка на избирательных весах качнулась немного не в его сторону. Это бывает. Трамп и сам так выиграл в 2016 году, обогнав Хиллари Клинтон менее чем на процент в трех ключевых штатах. А в 2000 году Джордж Буш оказался в Белом доме благодаря тому, что получил во Флориде всего на 537 голосов избирателей больше. Проголосуй за демократа Альберта Гора на тысячу человек больше и, как знать, может и не было бы войн в Афганистане и Ираке, был бы сегодня какой-то другой Ближний Восток.

"Хромая утка" на первом сроке

Дальше хуже. Вопреки прогнозам демократы, похоже, не сумели отыграть у республиканцев контроль над Сенатом, а вместо ожидавшейся "синей волны" (по цвету демпартии) новых мандатов в нижней палате их число даже немного сократилось. Первое особенно катастрофично. Это первый случай с 1988 года, когда свежеиспеченный президент в начале срока скорее всего не получит контроля над обеими палатами Конгресса. А как выглядит президентство без Сената, Байден прекрасно знает: именно такими были последние два года "хромавшего" Барака Обамы, который не мог провести ни одной крупной реформы и даже не смог заполнить вакансию в Верховном суде, когда у него возник такой шанс - республиканцы попросту проигнорировали его выдвиженца и усадили туда своего человека после того, как в Белый дом пришел Трамп. "Байден выглядит связанным даже если выиграет. Как минимум, блеклое выступление демократов в Сенате ограничит президента Байдена с первого же дня", - резюмирует газета Politico. Теперь весь свой кабинет, да и любые другие крупные назначения Байдену придется согласовывать с республиканцами. Это большое поражение для агрессивного левого крыла демпартии, поскольку теперь путь на такие должности для прогрессивных фигур типа Берни Сандерса заказан. Кабинет Байдена явно будет составлен из компромиссных и умеренных фигур.

Тусклое выступление на уровне нижней палаты, где демократы едва сохранили большинство, как пишет Politico, ставит много вопросов к лидерам партии, особенно спикеру-ветерану Нэнси Пелоси. По данным издания, внутри партии посыпались обвинения друг против друга. "Это полный бардак", - цитирует газета одного из функционеров. Умеренные демократы в ярости и считают, что многих из них погубило то, как лидеры партии покорно шли на поводу у леворадикальных элементов, требовавших урезать финансирование полиции на фоне погромов на расовой почве минувшим летом. Во многих округах, где демократы рассчитывали побороться за мандаты, эти идеи отпугнули электорат к республиканцам.

Карты не в руки

Можно копнуть еще глубже на региональный уровень, а и там у демократов поводов для радости не обнаружится. Пока они не выиграли ни одного местного заксобрания, зато несколько упустили. Это, среди прочего, оставило за республиканцами большую часть контроля над важным процессом перераспределения границ избирательных округов (181 округ против 76 у демократов). Этот процесс в США, который заметно влияет на расстановку сил на выборах в конгресс и заксобрания штатов, происходит раз в десять лет по итогам национальной переписи. Очередная как раз идет в этом году. "Демократы изрядно потратились чтобы взять под контроль заксобрания штатов, но упустили ключевые цели. Теперь они останутся на обочине пока другие будут рисовать карты", - пишет Politico. Иными словами, на следующие пять избирательных циклов республиканцы создадут себе встроенное в систему преимущество.

Байдену анналы не светят

Подытоживая, немощная победа Байдена - это не та победа, которую воспоют историки. В отличие от президентов, заряжавших массы и получавших широкий мандат, Байден не создал никакой яркой платформы, не собрал общество вокруг новых идей. Эта кампания от начала и до конца была о Трампе, а его конкурент вел себя так, словно собирался вместо своей фамилии записать в бюллетене "Я не Трамп". Многие избиратели демократы признавались, что Байден у них энтузиазма не вызывает и проголосуют они за него лишь потому, что не хотят видеть президентом Трампа. Для победы Байдену этого впритык, но хватило, но никакого широкого мандата он, конечно, не получил. Поляризованная и токсичная среда в стране сохранилась, а именно ее порождением и стал Трамп (а не наоборот), и именно она вне зависимости от его ухода и далее будет питать внутреннюю политику по принципу "свой-чужой", по сути межпартийную войну.

Такие выборы - демонстрация явного неверия в институты власти, корпорации и прессу. Будут ли извлечены уроки? Америка славится способностью к самокоррекции, но по итогам предыдущих выборов в прогрессивной среде этого не произошло.

"Столь многие СМИ в 2016 году рвали на себе рубашки, обещая получше узнать страну, о которой они пишут. А потом все они ушли в фантазии "движения сопротивления" (против Трампа - "РГ") и идеологический упадок. Теперь они знают еще меньше", - считает обозреватель National Review Майкл Доуэрти.

С этим сложно не согласиться. На заре своей работы в США американская пресса меня впечатлила и глубиной и, как мне казалось, идеологическим разнообразием, незашоренностью что ли, охотно учился чему-то у коллег. Четыре года президентства Трампа во многом сняли эти, как оказалось, розовые очки, хотя может так было и раньше, тем, кто следит за Америкой дольше моего, виднее. Но то остервенение стаи гиен, та откровенная предвзятость с которыми мэйнстрим-пресса в нескрываемом союзе с политиками-демократами терзала избранного народом президента, пытаясь выселить его из Белого дома, вызывают отвращение. Особенно тем, что и далекому от политики очевидно: за Трампом, несмотря на всю устроенную вокруг него травлю, стоит примерно половина Америки, которую журналисты, выходит, то ли игнорируют, то ли за нормальных людей не считают. Обозреватели сетуют, что общество болеет, но у многих сквозит намек на то, что патология не у них, а у тех, кто за Трампа. Это совсем не то, чему хочется учится. И присущие тамошним журналистам претензии на "золотой стандарт" пера для всего мира после этого выглядят проявлением американский исключительности в худшем ее виде, а проще говоря - зазнайством и снобизмом.

Остается только пожелать оздоровления этой сильной и яркой стране, с которой в таком ее состоянии очень сложно иметь дело, что аукается и в отношениях с Россией, и в ситуации в мире в целом.