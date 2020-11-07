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07.11.2020 17:24
Рубрика: Происшествия

Под Нижним Тагилом убили медведя, раскопавшего могилу на кладбище

Текст: Светлана Добрынина

В пригородах Нижнего Тагила убили медведя, который повадился ходить на кладбище в поисках пищи.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии, решение об отстреле животного было принято в начале ноября специалистами департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Зверь повалился ходить на действующее городское кладбище Дзержинского района Нижнего Тагила. Он собирал с могил приношения, лакомился конфетами и печеньем. А 31 октября раскопал могилу свежего захоронения и повредил тело умершего. Охранники кладбища обнаружили еще несколько поврежденных захоронений.

По оценке охотоведов зверь пришел из леса в городскую среду из-за голода. В этом году на Среднем Урале не уродились ягоды и кедровые шишки, к тому же из-за отсутствия снега животному проблемно залечь в спячку. А медведь, однажды попробовавший человеческое мясо, становится крайне опасным.

В конце недели у кладбища по распоряжению мэрии выставили охранные посты. Жителям города настоятельно рекомендовали не ходить на погост. Медведя выследили и ликвидировали близ одного из садовых товариществ, куда он тоже пришел за пропитанием.

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