Путин и Макрон обсудили Карабах, Донбасс, Ливию и коронавирус

Президент Франции позвонил российскому лидеру. Главы государств подчеркнули решимость бороться с терроризмом, выразили озабоченность боестолкновениями в Нагорном Карабахе, отметили необходимость выполнения договоренностей "нормандской четверки" и выразили заинтересованность в налаживании связей по разработке вакцин от коронавируса.

В связи с недавними терактами во Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон подчеркнули решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях. Также была выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и все более активного вовлечения в него экстремистов из Сирии и Ливии. Путин подробно рассказал о том, что делает Москва для скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение. Лидеры подтвердили настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Макрон обменялись мнениями по вопросам внутриукраинского урегулирования, подчеркнув необходимость неукоснительного выполнения Минского комплекса мер и всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", в том числе на парижском саммите.

Позиции двух государств по Ливии близки: лидеры выступили за активизации усилий для скорейшей нормализации обстановки.

Речь шла и о вопросах двустороннего взаимодействия. В частности, об углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусом, включая налаживание связей между российскими структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин.