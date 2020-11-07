Белгородский священник умер от осложнений из-за COVID-19

Новости

Названы диагнозы, с которыми петербуржцев должны отправить на "удаленку" 16:40
Юрий Лоза прокомментировал смерть Жванецкого 16:31
Названа причина крушения самолета под Москвой 16:30
Новый клип Little Big собрал более 2,5 млн просмотров за первые сутки 16:22
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье 16:12
Жителя Ленобласти задержали за попытку убийства годовалого сына 16:00
ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками 15:58
Фестиваль света в Петербурге пройдет но новым правилам 15:43
Сыгравшая ведьму актриса Энн Хэтэуэй извинилась перед ампутантами 15:36
В Грузии введут комендантский час из-за COVID-19 15:25
МВД раскрыло детали массового убийства на вечеринке в Екатеринбурге 15:00
Лукашенко: выборы в США - это позорище, издевательство над демократией 14:33
В Астрахани на коммунальщиков завели дело за нападения бродячих собак 14:27
Disney продлил сериал "Локи" с Хиддлстоном еще до премьеры 13:49
В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы 13:46
Футболист "Спартака" Соболев сыграет против "Урала" с первых минут 13:30
Ученые выяснили, что употребление алкоголя приводит к бессоннице 13:23
Власти Москвы расширили систему чекинов 13:18
Театр им. Вахтангова впервые покажет свои спектакли на Чукотке 13:11
Миронов предложил ввести выплаты на покупку масок 12:56
Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт 12:53
Коммунисты возложили цветы к мавзолею в честь годовщины октябрьской революции 12:41
Джонни Деппа уволили из "Фантастических тварей" 12:29
Мясников назвал самый полезный и дешевый продукт 11:43
В Астрахани неизвестные сообщили о минировании здания администрации 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
07.11.2020 15:43
Рубрика: Общество

Белгородский священник умер от осложнений из-за COVID-19

Текст: Татьяна Ткачева

Протоиерей Дмитрий Готовкин, настоятель Свято-Троицкого собора в Ровеньках, умер 7 ноября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 34 года.

О кончине клирика Валуйской епархии сообщили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях эпидемии. Дмитрий Готовкин умер накануне своих именин.

Он окончил БелГУ по специальности "теолог", принял сан священника 13 лет назад. Нес послушание благочинного Ровеньского округа и руководил епархиальным отделом по работе с молодежью. Был отмечен церковными наградами.

Отец Дмитрий не раз призывал прихожан и верующих серьезно относиться к опасности заражения коронавирусом, соблюдать меры предосторожности.

"Я могу только в своей среде привести как минимум пару десятков человек, кто за эти полгода либо перенес вирус и тяжелую пневмонию, либо не справился с последствиями и отошел в вечность. И это люди разного возраста и разного общего состояния здоровья… А потому мне очень печально наблюдать за тем, как некоторые люди откровенно отрицают covid-ную опасность, смеются над теми, кто болеет… и даже над усопшими", - написал Готовкин на своей странице "ВКонтакте" месяц назад.

В регионах Общество Здоровье Общество Религия Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ВОЗ сообщила о росте числа стран с зараженными коронавирусом норками
Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье
Лукашенко: С пуском АЭС Беларусь становится ядерной державой
Трамп назвал неправомерными заявления Байдена о победе до решения суда
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт россиян
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно