Белгородский священник умер от осложнений из-за COVID-19

Протоиерей Дмитрий Готовкин, настоятель Свято-Троицкого собора в Ровеньках, умер 7 ноября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 34 года.

О кончине клирика Валуйской епархии сообщили в рабочей группе при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях эпидемии. Дмитрий Готовкин умер накануне своих именин.

Он окончил БелГУ по специальности "теолог", принял сан священника 13 лет назад. Нес послушание благочинного Ровеньского округа и руководил епархиальным отделом по работе с молодежью. Был отмечен церковными наградами.

Отец Дмитрий не раз призывал прихожан и верующих серьезно относиться к опасности заражения коронавирусом, соблюдать меры предосторожности.

"Я могу только в своей среде привести как минимум пару десятков человек, кто за эти полгода либо перенес вирус и тяжелую пневмонию, либо не справился с последствиями и отошел в вечность. И это люди разного возраста и разного общего состояния здоровья… А потому мне очень печально наблюдать за тем, как некоторые люди откровенно отрицают covid-ную опасность, смеются над теми, кто болеет… и даже над усопшими", - написал Готовкин на своей странице "ВКонтакте" месяц назад.