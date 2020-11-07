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07.11.2020 11:26
Рубрика: Общество

Более 170 тысяч км прошли социальные работники во время выполнения заявок

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что с 26 сентября социальные помощники вновь  доставляют горожанам необходимые продукты, лекарства и товары первой необходимости.

- Главной задачей наших социальных работников является создание всех необходимых условий для того, чтобы москвичи из группы риска могли соблюдать домашний режим максимально комфортно. Кол-центр возобновил свою работу чуть больше месяца назад, но даже за этот небольшой промежуток времени стало понятно, насколько слаженно и оперативно работает вся команда. Так, с 26 сентября наши социальные помощники прошли более 170 тысяч километров, доставляя товары первой необходимости жителям столицы. За это время операторами кол-центра было оформлено более 65 тысяч заявок на почти 70 тысяч услуг, более 85% из которых уже выполнены.

В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы отмечают, что  наибольшее расстояние за это время прошли социальные работники из ЮАО, СВАО и ЗАО - 27, 23 и 22 тысячи километров.

Некоторым социальным работникам даже удалось поставить личные рекорды. Например, Екатерина Фетисова из филиала "Чертаново Южное" Территориального центра социального обслуживания "Чертаново" для предоставления социальных услуг прошла уже 150 километров. Для наиболее оперативного выполнения заявок многие социальные работники используют велосипеды. Так делает, например, Екатерина Бойко, сотрудник Центра социального обслуживания "Щербинский". Для Екатерины велосипед - это не только транспорт, но и способ поддержания физической формы и избавления от стресса.

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Напоминаем, что на благо москвичей трудится внушительная команда из 7 тысяч социальных помощников, которые ежедневно предоставляют тысячи социальных услуг москвичам. Если вам нужна социальная помощь, вы можете обратиться на горячую линию по телефону: 8 (495) 870 45 09. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 21:00.

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