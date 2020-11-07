Названа причина крушения самолета под Москвой

У самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, были проблемы с двигателем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

На видео очевидцев в соцсетях заметно, что из самолета воздухе валил черный дым. Согласно неофициальным данным, пилот пытался выбрать площадку для экстренной посадки недалеко от МКАД.

Самолет потерял управление и упал в поле в окрестностях поселка Томилино в Люберцах. На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили горевший самолет и извлекли из него тела двоих погибших.