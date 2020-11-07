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07.11.2020 16:30
Рубрика: Происшествия

Названа причина крушения самолета под Москвой

Текст: Сергей Бабкин

У самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, были проблемы с двигателем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Два человека погибли при падении самолета в Подмосковье

На видео очевидцев в соцсетях заметно, что из самолета воздухе валил черный дым. Согласно неофициальным данным, пилот пытался выбрать площадку для экстренной посадки недалеко от МКАД.

Самолет потерял управление и упал в поле в окрестностях поселка Томилино в Люберцах. На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили горевший самолет и извлекли из него тела двоих погибших.

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